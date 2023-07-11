Фахівці Міністерства охорони здоров’я пояснили, що буде з сертифікатами, вакцинацією та тестуванням після скасування з 1 липня на території України карантинних обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу.

– Використання та наявність Covid-сертифіката на території України тепер необов’язкові – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Однак, за словами експертів, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися про правила в’їзду: кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень щодо різних інфекційних захворювань.

Щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції, то, згідно з повідомленням МОЗ, вона може бути проведена за рішенням лікаря або за бажанням пацієнта. Тобто вакцинація рекомендована, проте не обов’язкова.

Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати насамперед базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин і одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen).

І, нарешті, оскільки Covid-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, у разі планової госпіталізації необхідно проводити тестування на коронавірус, повідомили в МОЗ.