Науковці з Цзільїньського університету знайшли череп людини, що жила приблизно 2700 років тому.

Фахівці проаналізували, які медичні втручання робилися в цей череп.

Як лікували череп людині 2700 років тому

Людині, череп якої знайдено, було 30-35 років, коли вона померла через травму голови.

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У черепі з’явилася гематома та збільшився внутрішньочеревний тиск.

Науковці запевняють, людину намагалися вилікувати.

Швидше за все, була проведена трепанація черепа, видалили шматок кістки та послабили тиск на мозок.

На краях черепа виявили сліди загоювання, тож людина прожила щонайменше вісім тижнів після втручання.

Вчені припускають, що операцію проводив місцевий шаман, бо його рештки з різними хірургічними інструментами знайшли на тому ж кладовищі.

Джерело: New Scientist

Фото: New Scientist