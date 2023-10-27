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У МОЗ попереджають, вживати антибіотики при застуді – небезпечно

27 Жовтня 2023, 13:59
Ольга Боднарчук редактор
У МОЗ попереджають, вживати антибіотики при застуді – небезпечно
Джерело: Pixabay

У МОЗ попереджають, не варто лікувати застуду антибіотиками, це може тільки нашкодити здоров’ю.

Часто люди, які люблять займатися самолікуванням, вживають антибіотики для лікування гострих респіраторних вірусних захворювань.

Антибіотики жодним чином не впливають на віруси, адже вони створені для боротьби з бактеріями.

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Часте вживання таких ліків лише нашкодить організму, зруйнує корисну мікрофлору кишківника, відповідно, послабить імунітет.

Побічні ефекти антибіотиків можуть проявлятися нудотою, запамороченням, молочницею та навіть смертельною діареєю.

Надмірне вживання антибіотиків призводить до стану антибіотикорезистентності, бактерії не піддаються лікуванню, а віруси стають ще більш небезпечними.

Медики запевняють, щеплення від пневмококової інфекції здатні захистити організм.

Загалом, організму буде під силу побороти застуду самостійно, якщо дотримуватися постільного режиму та збалансованої гідратації.

Лікувати ГРВІ потрібно посимптомно, наприклад, закладеність носа чи біль у горлі.

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Джерело
МОЗ
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Антибіотики грві застуда лікування
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