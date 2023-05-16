Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що тривале вживання штучних підсолоджувачів не знижує вагу і може збільшити ризик діабету II типу, серцево-судинних захворювань і смертності у дорослих.

– Ці альтернативи цукру за тривалого вживання не сприяють зниженню жирових відкладень ні в дорослих, ні в дітей, – йдеться в рекомендації ВООЗ.

У заяві також наголошується, що дана рекомендація поширюється на всіх людей, за винятком осіб з діабетом, і охоплює всі синтетичні та природні або модифіковані некалорійні підсолоджувачі, які не класифікуються як цукри.

Деякі приклади підсолоджувачів включають аспартам, сахарин, сукралозу і стевію.

Однак Міжнародна асоціація підсолоджувачів, некомерційна організація, що представляє галузь, назвала рекомендацію ВООЗ ведмежою послугою для споживачів.

– Підсолоджувачі є одним із найретельніше вивчених інгредієнтів у світі та продовжують залишатися корисним інструментом для лікування ожиріння, діабету та стоматологічних захворювань, – йдеться в заяві Асоціації.

В організації заявили, що рекомендація ВООЗ наразі вважається умовною.

ВООЗ заявила, що рекомендація не поширюється на засоби гігієни, що містять штучний цукор, такі як зубна паста, креми для шкіри та ліки.

– Люди повинні розглянути інші способи скорочення споживання вільних цукрів, – сказав директор ВООЗ з питань харчування та безпеки харчових продуктів Франческо Бранка.

На його думку, підсолоджувачі, що не містять цукру, не є важливими дієтичними факторами і не мають поживної цінності.