Команда вчених Клінічної лікарні Порту-Алегрі в Бразилії під час унікального дослідження показала поліпшення стану серцево-судинної системи у пацієнтів, яким показували телевізійні комедії.

За словами вчених, у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які пройшли курс сміхотерапії, зменшилося запалення і покращилося здоров’я.

– Наше дослідження показало, що сміхотерапія збільшує функціональні можливості серцево-судинної системи, – сказав провідний автор, професор Марко Саффі.

Читайте також: Які таблетки пити під час сильного серцебиття

Результати були представлені на щорічних зборах Європейського товариства кардіологів в Амстердамі, найбільшій у світі кардіологічній конференції.

Повідомляється, що в експерименті взяли участь 26 дорослих, середній вік 64 роки, у яких було діагностовано ішемічну хворобу, спричинену накопиченням бляшок у стінках артерій, що постачають серце кров’ю.

Протягом трьох місяців половині опитаних пропонувалося дивитися дві різні годинні комедійні програми, включно з популярними ситкомами. Інша половина подивилася два серйозні документальні фільми на такі теми, як політика або тропічні ліси Амазонки.

Наприкінці 12-тижневого періоду дослідження результати комедійної групи покращилися на 10% у тесті, що вимірює, скільки кисню їхнє серце може перекачувати по тілу.

Група також поліпшила результати в другому вимірі, який перевіряв, наскільки добре артерії можуть розширюватися.

Вони також здали аналізи крові для вимірювання декількох запальних біомаркерів, які показують, скільки бляшок накопичилося в кровоносних судинах і чи схильні люди до ризику серцевого нападу або інсульту.

Результати показали, що ці маркери запалення значно знизилися порівняно з контрольною групою.

Автори дослідження вважають, що сміхотерапія може бути впроваджена в установах і системах охорони здоров’я для пацієнтів із ризиком проблем із серцем.