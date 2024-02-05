Команда вчених Копенгагенського університету під час дослідження з’ясувала, що чоловіки зі збільшеними грудьми на 37% частіше помирають у віці до 75 років.
– Цей стан відомий у медицині як гінекомастія і відрізняється від псевдогінекомастії, що виникає через надлишкову вагу або ожиріння, – йдеться в повідомленні.
За словами вчених, гінекомастія зазвичай є результатом гормонального дисбалансу, від якого, наприклад, у Великій Британії страждають близько 30% чоловіків.
Результати дослідження
Повідомляється, що вчені проаналізували дані більш ніж 20 тис. чоловіків із гінекомастією. Діагноз було поставлено в період з 1995 до 2021 року.
З’ясувалося, що чоловіки з гінекомастією мають на 37% підвищений ризик ранньої смерті з будь-якої причини порівняно з чоловіками без цього захворювання.
– Ми сподіваємося, що ці результати стимулюватимуть більшу обізнаність медичних працівників щодо потенційного застосування втручань, які допоможуть пом’якшити основні фактори ризику в чоловіків із цим захворюванням, – зазначають учені.
Причини гінекомастії
Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії називають основною причиною гінекомастії гормональний дисбаланс між статевими гормонами тестостероном і естрогеном.
За словами фахівців, ріст тканин молочної залози викликає естроген, який є у всіх чоловіків у невеликій кількості. Однак набагато вищий рівень тестостерону не дає змоги естрогену спричиняти ріст тканин грудей.
– Якщо баланс гормонів в організмі зміниться, це може призвести до збільшення грудей у чоловіка. Іноді причина цього дисбалансу невідома, – зазначають експерти.
За їхніми словами, на ці гормони може впливати статеве дозрівання і похилий вік.
Інші рідкісні причини
- побічні ефекти ліків, наприклад, противиразкових препаратів або ліків від хвороб серця;
- незаконні наркотики, такі як канабіс або анаболічні стероїди;
- зловживання алкоголем;
- ниркова недостатність або захворювання печінки;
- синдром Клайнфельтера (рідкісне генетичне захворювання);
- ущільнення або інфекції в яєчках.
Лікування
Лікування гінекомастії може містити ліки для корекції гормонального дисбалансу та операцію з видалення зайвої тканини молочної залози.
Джерело: Express