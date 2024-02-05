Команда вчених Копенгагенського університету під час дослідження з’ясувала, що чоловіки зі збільшеними грудьми на 37% частіше помирають у віці до 75 років.

– Цей стан відомий у медицині як гінекомастія і відрізняється від псевдогінекомастії, що виникає через надлишкову вагу або ожиріння, – йдеться в повідомленні.

За словами вчених, гінекомастія зазвичай є результатом гормонального дисбалансу, від якого, наприклад, у Великій Британії страждають близько 30% чоловіків.

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Результати дослідження

Повідомляється, що вчені проаналізували дані більш ніж 20 тис. чоловіків із гінекомастією. Діагноз було поставлено в період з 1995 до 2021 року.

З’ясувалося, що чоловіки з гінекомастією мають на 37% підвищений ризик ранньої смерті з будь-якої причини порівняно з чоловіками без цього захворювання.

– Ми сподіваємося, що ці результати стимулюватимуть більшу обізнаність медичних працівників щодо потенційного застосування втручань, які допоможуть пом’якшити основні фактори ризику в чоловіків із цим захворюванням, – зазначають учені.

Причини гінекомастії

Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії називають основною причиною гінекомастії гормональний дисбаланс між статевими гормонами тестостероном і естрогеном.

За словами фахівців, ріст тканин молочної залози викликає естроген, який є у всіх чоловіків у невеликій кількості. Однак набагато вищий рівень тестостерону не дає змоги естрогену спричиняти ріст тканин грудей.

– Якщо баланс гормонів в організмі зміниться, це може призвести до збільшення грудей у чоловіка. Іноді причина цього дисбалансу невідома, – зазначають експерти.

За їхніми словами, на ці гормони може впливати статеве дозрівання і похилий вік.

Інші рідкісні причини

побічні ефекти ліків, наприклад, противиразкових препаратів або ліків від хвороб серця;

незаконні наркотики, такі як канабіс або анаболічні стероїди;

зловживання алкоголем;

ниркова недостатність або захворювання печінки;

синдром Клайнфельтера (рідкісне генетичне захворювання);

ущільнення або інфекції в яєчках.

Лікування

Лікування гінекомастії може містити ліки для корекції гормонального дисбалансу та операцію з видалення зайвої тканини молочної залози.

Джерело: Express