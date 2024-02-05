Команда ученых Копенгагенского университета в ходе исследования выяснила, что мужчины с увеличенной грудью на 37% чаще умирают в возрасте до 75 лет.
— Это состояние известно в медицине как гинекомастия и отличается от псевдогинекомастии, которая возникает из-за избыточного веса или ожирения, — говорится в сообщении.
По словам ученых, гинекомастия обычно является результатом гормонального дисбаланса, от которого, например, в Великобритании страдают около 30% мужчин.
Результаты исследования
Сообщается, что ученые проанализировали данные более чем 20 тыс. мужчин с гинекомастией. Диагноз был поставлен в период с 1995 по 2021 годы.
Выяснилось, что мужчины с гинекомастией имеют на 37% повышенный риск ранней смерти по любой причине по сравнению с мужчинами без этого заболевания.
— Мы надеемся, что эти результаты будут стимулировать большую осведомленность медицинских работников о потенциальном применении вмешательств, которые помогут смягчить основные факторы риска у мужчин с этим заболеванием, — отмечают ученые.
Причины гинекомастии
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании называют основной причиной гинекомастии гормональный дисбаланс между половыми гормонами тестостероном и эстрогеном.
По словам специалистов, рост тканей молочной железы вызывает эстроген, который есть у всех мужчин в небольшом количестве. Однако гораздо более высокий уровень тестостерона не позволяет эстрогену вызывать рост тканей груди.
— Если баланс гормонов в организме изменится, это может привести к увеличению груди у мужчины. Иногда причина этого дисбаланса неизвестна, — отмечают эксперты.
По их словам, на эти гормоны может влиять половое созревание и пожилой возраст.
Другие редкие причины
- побочные эффекты лекарств, например, противоязвенных препаратов или лекарств от болезней сердца;
- незаконные наркотики, такие как каннабис или анаболические стероиды;
- злоупотребление алкоголем;
- почечная недостаточность или заболевание печени;
- синдром Клайнфельтера (редкое генетическое заболевание);
- уплотнения или инфекции в яичках.
Лечение
Варианты лечения гинекомастии включают в себя лекарства для коррекции гормонального дисбаланса и операцию по удалению лишней ткани молочной железы.
Источник: Express