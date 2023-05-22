Команда ученых Пенсильванского университета в ходе исследования выяснила, что женщины более устойчивы к сбоям биологических часов, чем мужчины.

— Возможно, вы этого не знаете, но у всех нас внутри тикают циркадные часы, которые работают по 24-часовому циклу и влияют на то, как и когда мы спим, просыпаемся и едим, — говорится в сообщении.

Однако иногда наши биологические часы могут сбиться, что приводит к тому, что ученые называют циркадным смещением. Одной из самых распространенных причин является посменная работа, когда одни люди трудятся, когда все остальные спят.

Ранние исследования показали, что эта постоянная борьба с естественным ритмом тела может привести к проблемам со здоровьем, включая метаболический синдром, который повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Новое исследование предполагает, что женщины могут быть менее уязвимы к последствиям для здоровья, связанным с нарушением циркадного ритма, чем мужчины.

В своем эксперименте ученые исследовали, как нарушение циркадных ритмов влияет на самцов и самок мышей. Они манипулировали окружающей средой мышей, чтобы нарушить их обычные циклы дня и ночи, подобно нарушению, с которым сталкиваются сменные работники.

Самки мышей оказались на удивление устойчивыми к этим изменениям. Даже в условиях стресса из-за диеты с высоким содержанием жиров — сценарий, который обычно вызывает проблемы со здоровьем — самки мышей продолжали свой обычный образ жизни.

Примечательно, что идея о том, что у мужчин и женщин могут быть разные внутренние часы, не совсем нова. Около десяти лет назад ученые обнаружили, что суточные ритмы температуры тела и гормонов сна устанавливаются в более ранние сроки у женщин по сравнению с мужчинами.

Предыдущие исследования также показали, что мужчины могут быть более восприимчивы к высокому кровяному давлению и диабету из-за сменной работы.

Новое исследование добавляет больше деталей к пониманию этих различий. Полученные результаты могут в конечном итоге привести к разработке более эффективных стратегий управления негативными последствиями нарушения циркадных ритмов, таких как разработка более здоровых графиков сменной работы, резюмируют ученые.