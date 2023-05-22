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Збій біологічного годинника: чому жінки легше переносять позмінну роботу, ніж чоловіки

22 Травня 2023, 10:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Пенсільванського університету під час дослідження з’ясувала, що жінки більш стійкі до збоїв біологічного годинника, ніж чоловіки.

– Можливо, ви цього не знаєте, але в усіх нас усередині цокає циркадний годинник, який працює за 24-годинним циклом і впливає на те, як і коли ми спимо, прокидаємося та їмо, – йдеться в повідомленні.

Однак іноді наш біологічний годинник може збитися, що призводить до того, що вчені називають циркадним зміщенням. Однією з найпоширеніших причин є позмінна робота, коли одні люди працюють, тоді як усі інші сплять.

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Ранні дослідження показали, що ця постійна боротьба з природним ритмом тіла може призвести до проблем зі здоров’ям, включно з метаболічним синдромом, який підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Нове дослідження припускає, що жінки можуть бути менш вразливими до наслідків для здоров’я, пов’язаних із порушенням циркадного ритму, ніж чоловіки.

У своєму експерименті вчені досліджували, як порушення циркадних ритмів впливає на самців і самок мишей. Вони маніпулювали навколишнім середовищем мишей, щоб порушити їхні звичайні цикли дня і ночі, подібно до порушення, з яким стикаються змінні працівники.

Самки мишей виявилися напрочуд стійкими до цих змін. Навіть в умовах стресу через дієту з високим вмістом жирів – сценарій, який зазвичай спричиняє проблеми зі здоров’ям – самки мишей продовжували свій звичайний спосіб життя.

Примітно, що ідея про те, що у чоловіків і жінок може бути різний внутрішній годинник, не зовсім нова. Близько десяти років тому вчені виявили, що добові ритми температури тіла і гормонів сну встановлюються в більш ранні терміни в жінок порівняно з чоловіками.

Попередні дослідження також показали, що чоловіки можуть можуть бути більш схильні до високого кров’яного тиску і діабету через змінну роботу.

Нове дослідження додає більше деталей до розуміння цих відмінностей. Отримані результати можуть зрештою посприяти розробці більш ефективних стратегій управління негативними наслідками порушення циркадних ритмів, резюмують вчені.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Робота
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