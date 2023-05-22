Команда вчених Пенсільванського університету під час дослідження з’ясувала, що жінки більш стійкі до збоїв біологічного годинника, ніж чоловіки.

– Можливо, ви цього не знаєте, але в усіх нас усередині цокає циркадний годинник, який працює за 24-годинним циклом і впливає на те, як і коли ми спимо, прокидаємося та їмо, – йдеться в повідомленні.

Однак іноді наш біологічний годинник може збитися, що призводить до того, що вчені називають циркадним зміщенням. Однією з найпоширеніших причин є позмінна робота, коли одні люди працюють, тоді як усі інші сплять.

Ранні дослідження показали, що ця постійна боротьба з природним ритмом тіла може призвести до проблем зі здоров’ям, включно з метаболічним синдромом, який підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Нове дослідження припускає, що жінки можуть бути менш вразливими до наслідків для здоров’я, пов’язаних із порушенням циркадного ритму, ніж чоловіки.

У своєму експерименті вчені досліджували, як порушення циркадних ритмів впливає на самців і самок мишей. Вони маніпулювали навколишнім середовищем мишей, щоб порушити їхні звичайні цикли дня і ночі, подібно до порушення, з яким стикаються змінні працівники.

Самки мишей виявилися напрочуд стійкими до цих змін. Навіть в умовах стресу через дієту з високим вмістом жирів – сценарій, який зазвичай спричиняє проблеми зі здоров’ям – самки мишей продовжували свій звичайний спосіб життя.

Примітно, що ідея про те, що у чоловіків і жінок може бути різний внутрішній годинник, не зовсім нова. Близько десяти років тому вчені виявили, що добові ритми температури тіла і гормонів сну встановлюються в більш ранні терміни в жінок порівняно з чоловіками.

Попередні дослідження також показали, що чоловіки можуть можуть бути більш схильні до високого кров’яного тиску і діабету через змінну роботу.

Нове дослідження додає більше деталей до розуміння цих відмінностей. Отримані результати можуть зрештою посприяти розробці більш ефективних стратегій управління негативними наслідками порушення циркадних ритмів, резюмують вчені.