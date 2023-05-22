Эксперт по осанке и основатель компании по производству подушек и матрасов Джеймс Лейнхардт в комментарии популярному британскому онлайн-изданию поделился советами, как предотвратить храп и улучшить сон.
— Какой бы ни была причина вашего храпа, к счастью, есть способы уменьшить или предотвратить его, — говорит Лейнхардт.
По его словам, не существует волшебного лекарства от храпа, но есть факторы, которые вы можете контролировать, чтобы улучшить свою ситуацию.
Не спать на спине. По словам эксперта, сон на спине — главный виновник храпа. Многим людям удобнее засыпать именно так. Однако все привычки можно изменить, как и положение во сне, которое поможет уменьшить храп.
Попробуйте спать в полузародышевой положении. Лейнхардт говорит, что на формирование такой привычки может понадобиться несколько недель и правильная поддержка дополнительной подушки между коленями и лодыжками, а также подушка правильного размера под головой.
— Ваше положение во сне — это всего лишь ассоциация сна, и вы можете изменить ее. На самом деле, 67% храпящих людей прекращают храпеть, когда переходят на оптимизированный сон на боку, — утверждает эксперт.
Выберите подушку, которая поддерживает сон на боку. По словам Лейнхардта, подушка должна удобно заполнять промежуток между ухом и плечом и поддерживать шею нейтрально и параллельно кровати.
Учитывайте влияние вашего матраса. Провисший матрас приводит к неравномерной поддержке позвоночника, что может вызвать давление на спину и шею во время сна, говорит эксперт.
Чтобы проверить, не нуждается ли ваш матрас в замене, Лейнхардт советует сесть на его край посередине длины. Если он просядет более чем на 25-30%, значит пришло время для покупки нового.
Источник: Express