Эксперт по осанке и основатель компании по производству подушек и матрасов Джеймс Лейнхардт в комментарии популярному британскому онлайн-изданию поделился советами, как предотвратить храп и улучшить сон.

— Какой бы ни была причина вашего храпа, к счастью, есть способы уменьшить или предотвратить его, — говорит Лейнхардт.

По его словам, не существует волшебного лекарства от храпа, но есть факторы, которые вы можете контролировать, чтобы улучшить свою ситуацию.

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Не спать на спине. По словам эксперта, сон на спине — главный виновник храпа. Многим людям удобнее засыпать именно так. Однако все привычки можно изменить, как и положение во сне, которое поможет уменьшить храп.

Попробуйте спать в полузародышевой положении. Лейнхардт говорит, что на формирование такой привычки может понадобиться несколько недель и правильная поддержка дополнительной подушки между коленями и лодыжками, а также подушка правильного размера под головой.

— Ваше положение во сне — это всего лишь ассоциация сна, и вы можете изменить ее. На самом деле, 67% храпящих людей прекращают храпеть, когда переходят на оптимизированный сон на боку, — утверждает эксперт.

Выберите подушку, которая поддерживает сон на боку. По словам Лейнхардта, подушка должна удобно заполнять промежуток между ухом и плечом и поддерживать шею нейтрально и параллельно кровати.

Учитывайте влияние вашего матраса. Провисший матрас приводит к неравномерной поддержке позвоночника, что может вызвать давление на спину и шею во время сна, говорит эксперт.

Чтобы проверить, не нуждается ли ваш матрас в замене, Лейнхардт советует сесть на его край посередине длины. Если он просядет более чем на 25-30%, значит пришло время для покупки нового.

Источник: Express