Експерт з постави та засновник компанії з виробництва подушок і матраців Джеймс Лейнхардт у коментарі популярному британському онлайн-виданню поділився порадами, як запобігти хропінню та поліпшити сон.

– Хоч би якою була причина вашого хропіння, на щастя, є способи зменшити або запобігти йому, – каже Лейнхардт.

За його словами, не існує чарівних ліків від хропіння, але є чинники, які ви можете контролювати, щоб поліпшити свою ситуацію.

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Не спати на спині. За словами експерта, сон на спині – головний винуватець хропіння. Багатьом людям зручніше засинати саме так. Однак усі звички можна змінити, як і положення уві сні, яке допоможе зменшити хропіння.

Спробуйте спати в напівзародковому положенні. Лейнхардт каже, що на формування такої звички може знадобитися кілька тижнів і правильна підтримка додатковою подушкою між колінами та щиколотками, а також подушка правильного розміру під головою.

– Ваше положення уві сні – це всього лише асоціація сну, і ви можете змінити її. Насправді, 67% людей, які хропуть, припиняють хропіти, коли переходять на оптимізований сон на боці, – стверджує експерт.

Виберіть подушку, яка підтримує сон на боці. За словами Лейнхардта, подушка має зручно заповнювати проміжок між вухом і плечем і підтримувати шию нейтрально і паралельно ліжку.

Враховуйте вплив вашого матраца. Провислий матрац призводить до нерівномірної підтримки хребта, що може спричинити тиск на спину та шию під час сну, каже експерт.

Щоб перевірити, чи не потребує ваш матрац заміни, Лейнхардт радить сісти на його край посередині довжини. Якщо він просяде більш ніж на 25-30%, значить настав час для купівлі нового.

Джерело: Express