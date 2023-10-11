В Україні циркулюють одразу два віруси! Як захиститися та хто у зоні ризику

В Україні почався осінній епідемічний сезон. Фахівці прогнозують, що він буде складнішим за минулорічний. Крім сезонних сплесків грипу та ГРВІ, знову заявив про себе Covid-19 – фіксуються все більш високі цифри захворюваності.

Медики наголошують, що у нинішньому епідсезоні найбільш уразливою категорією будуть люди, старші за 60 років, і ті, хто має хронічні недуги. Єдиним способом, що дозволить уникнути важких ускладнень коронавірусної хвороби, яка залишається небезпечною, є вакцинація.

Про це нагадують лікарі, на цьому наголошують учені-медики, які доводять, що саме літні люди, у яких з віком слабшає імунна система, обтяжені хронічними хворобами, найбільш уразливі для коронавірусу, що знову мутував.

Зараз дивляться

– Базовий курс вакцинації – це два щеплення і один бустер, – нагадує головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додає, що бустер робиться через п’ять місяців після другого щеплення.

Навіть якщо літня людина отримала всі три щеплення, а насправді таких в Україні, на жаль, небагато, то наявність хронічних захворювань і вік старше 60 років диктують необхідність зробити другий бустер, щоб захистити себе від важкого перебігу хвороби.

Наявні вакцини якраз і захищають від цього, а, отже, і від летальних наслідків.

Попри війну, держава забезпечує українців вакциною проти ковіду безкоштовно. А вакцину від грипу можна купити в аптеках.

Зауважимо, що щеплення від Covid-19 не захищає від грипу і навпаки. Тобто хочете вберегтися – робіть два щеплення.

Про це повинні подумати дорослі діти, які мають літніх батьків, бабусь і дідусів у поважному віці. Їм найлегше інфікуватися від молодших членів сім’ї. Тож їхня безпека залежить від позиції і турботи дітей.

– Вакцини проти грипу і проти Covid-19 можуть вводитися за один візит до лікаря, – запевняє лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Імунологи наголошують, що одночасне щеплення проти обох вірусів безпечне та ефективне.

Керівниця проєкту USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров’я та директорка Пакту в Україні Альона Герасимова зазначає, що зараз в Україні проходить інформаційна кампанія, метою якої є підняти обізнаність населення. Щоб люди розуміли, навіщо потрібна вакцинація, чому не варто її боятися і як саме вона здатна убезпечити літніх людей від ризиків цьогорічного епідемічного сезону.

Проєкт USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров’я розрахований на п’ять років і полягає у допомозі уряду України протидіяти загрозам громадському здоров’ю і виконувати критично важливі функції у цій системі. Проєкт уже рік втілюється в Україні, сприяючи захисту здоров’я населення у кризовий період.