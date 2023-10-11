В Украине циркулируют сразу два вируса! Как защититься и кто в зоне риска

В Украине начался осенний эпидемический сезон. Специалисты прогнозируют, что он будет сложнее прошлогоднего. Кроме сезонных всплесков гриппа и ОРВИ, снова заявил о себе Covid-19 — фиксируются все более высокие цифры заболеваемости.

Медики отмечают, что в нынешнем эпидсезоне наиболее уязвимой категорией будут люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические недуги. Единственным способом, который позволит избежать тяжелых осложнений коронавирусной болезни, которая остается опасной, является вакцинация.

Об этом напоминают врачи, это подчеркивают ученые-медики, которые доказывают, что именно пожилые люди, у которых с возрастом ослабевает иммунная система, отягощены хроническими болезнями, наиболее уязвимы для вновь мутировавшего коронавируса.

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— Базовый курс вакцинации — это две прививки и один бустер, — напоминает главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавляет, что бустер делается через пять месяцев после второй прививки.

Даже если пожилой человек получил все три прививки, а на самом деле таких в Украине, к сожалению, немного, то наличие хронических заболеваний и возраст старше 60 лет диктуют необходимость сделать второй бустер, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни.

Имеющиеся вакцины как раз и защищают от этого, а, следовательно, и от летальных исходов.

Несмотря на войну, государство обеспечивает украинцев вакциной против Covid-19 бесплатно. А вакцину от гриппа можно купить в аптеках.

Следует отметить, что прививка от Covid-19 не защищает от гриппа и наоборот. То есть хотите уберечься — делайте две прививки.

Об этом должны подумать взрослые дети, которые имеют пожилых родителей, бабушек и дедушек в почтенном возрасте. Им легче всего заразиться от младших членов семьи. Поэтому их безопасность зависит от позиции и заботы детей.

— Вакцины против гриппа и против Covid-19 могут вводиться за один визит к врачу, — уверяет врач-инфекционист Федор Лапий.

Иммунологи отмечают, что одновременная прививка против обоих вирусов безопасна и эффективна.

Руководитель проекта USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья и директор Пакта в Украине Алена Герасимова отмечает, что сейчас в Украине проходит информационная кампания, цель которой — поднять осведомленность населения. Чтобы люди понимали, зачем нужна вакцинация, почему не стоит ее бояться и как именно она способна обезопасить пожилых людей от рисков нынешнего эпидемического сезона.

Проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья рассчитан на пять лет и заключается в помощи правительству Украины противодействовать угрозам общественному здоровью и выполнять критически важные функции в этой системе. Проект уже год воплощается в Украине, способствуя защите здоровья населения в кризисный период.