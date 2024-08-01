Нова вакцина для великої рогатної худоби здатна на 13% зменшити викиди метану до атмосфери.

Зменшить парниковий ефект

Підвищення концентрації газу, основну частину якого виділяє велика рогата худоба, впливає на стан атмосфери Землі та сприяє глобальному потеплінню.

Через те що метан, який виділяють корови та інші жуйні тварини, перешкоджає тепловому випромінюванню, виникає парниковий ефект.

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З метою скорочення викидів вуглекислого газу було створено зоовакцину, що стимулює імунну систему виробляти антитіла проти особливих бактерій.

Протягом першої фази випробувань щеплення отримало 10 корів.

Вчені сподіваються, що вакцинація допоможе суттєво знизити вплив викидів на зміни клімату.