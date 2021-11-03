Вакцина Moderna проти Covid-19 стала другою в світі, яка після трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність проти коронавірусу, і відразу ж була схвалена ВООЗ для застосування. Ефект після введення двох доз залишається на рівні 90%.
Ким розроблена Moderna проти Covid-19
Вакцина Moderna проти Covid-19 розроблена американським Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (NIAID), Управлінням з удосконалення біомедичних досліджень (BARDA) і компанією Moderna (США). Це РНК-вакцина. Під час її виробництва використана інформаційна рибонуклеїнова кислота (іРНК), що викликає імунну реакцію, яка може захистити від зараження в майбутньому.
Який склад вакцини Moderna
До складу вакцини Moderna проти Covid-19 входять: матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК), ліпіди (SM-102, поліетиленгліколь [PEG] 2000, дімірістоілгліцерин [DMG], холестерин і 1,2-дістеароіл-sn-гліцеро-3-фосфохолін [ DSPC]), трометамін, гідрохлорид трометаміна, оцтова кислота, ацетат натрію і сахароза.
Чим відрізняється Moderna від інших вакцин
Одна з головних відмінних рис вакцини Moderna у тому, що вона не псується за стандартних температур холодильника – 2-8 ° C і не вимагає температури -70 ° C, як Pfizer.
Скільки доз необхідно вводити
Для отримання потрібного ефекту необхідно ввести дві дози вакцини Moderna по 0,5 мл з інтервалом 28 днів.
Як вводиться вакцина
Вакцина Moderna проти Covid-19 вводиться внутрішньом’язово.
Яка ефективність вакцини Moderna проти Covid-19
Вакцина Moderna гарантує захист від тяжкого перебігу коронавірусної інфекції на 94,1%. Зазначається, що за півроку після введення другої дози її ефективність зберігається на рівні 90%.
Кому рекомендовано Moderna
ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Moderna для профілактики Covid-19 у осіб віком від 18 років.
Кому не рекомендовані щеплення вакциною Moderna
Moderna не рекомендується за наявності важкої алергії після попередньої дози цієї вакцини, алергії на будь-які інгредієнти цієї вакцини.