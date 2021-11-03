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Вакцина Moderna від Covid-19 – все, що потрібно про неї знати
Вакцинація

Вакцина Moderna від Covid-19 – все, що потрібно про неї знати

3 Листопада 2021, 14:02 Лариса Божко

Вакцина Moderna проти Covid-19 стала другою в світі, яка після трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність проти коронавірусу, і відразу ж була схвалена ВООЗ для застосування. Ефект після введення двох доз залишається на рівні 90%.

Ким розроблена Moderna проти Covid-19

Вакцина Moderna проти Covid-19 розроблена американським Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (NIAID), Управлінням з удосконалення біомедичних досліджень (BARDA) і компанією Moderna (США). Це РНК-вакцина. Під час її виробництва використана інформаційна рибонуклеїнова кислота (іРНК), що викликає імунну реакцію, яка може захистити від зараження в майбутньому.

Який склад вакцини Moderna

До складу вакцини Moderna проти Covid-19 входять: матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК), ліпіди (SM-102, поліетиленгліколь [PEG] 2000, дімірістоілгліцерин [DMG], холестерин і 1,2-дістеароіл-sn-гліцеро-3-фосфохолін [ DSPC]), трометамін, гідрохлорид трометаміна, оцтова кислота, ацетат натрію і сахароза.

Чим відрізняється Moderna від інших вакцин

Одна з головних відмінних рис вакцини Moderna у тому, що вона не псується за стандартних температур холодильника – 2-8 ° C і не вимагає температури -70 ° C, як Pfizer.

Скільки доз необхідно вводити

Для отримання потрібного ефекту необхідно ввести дві дози вакцини Moderna по 0,5 мл з інтервалом 28 днів.

Як вводиться вакцина

Вакцина Moderna проти Covid-19 вводиться внутрішньом’язово.

Яка ефективність вакцини Moderna проти Covid-19 

Вакцина Moderna гарантує захист від тяжкого перебігу коронавірусної інфекції на 94,1%. Зазначається, що за півроку після введення другої дози її ефективність зберігається на рівні 90%.

Кому рекомендовано Moderna

ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Moderna для профілактики Covid-19 у осіб віком від 18 років.

Кому не рекомендовані щеплення вакциною Moderna

Moderna не рекомендується за наявності важкої алергії після попередньої дози цієї вакцини, алергії на будь-які інгредієнти цієї вакцини.

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Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцинація
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