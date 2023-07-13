Команда американських учених Університету Джона Гопкінса під час дослідження з’ясувала, що людина здатна чути звуки тиші. Група філософів і психологів використовувала слухові ілюзії, щоб виявити, як моменти тиші спотворюють сприйняття часу людьми.

На думку вчених, отримані дані стосуються суперечок про те, чи можуть люди чути більше, ніж звуки, які століттями спантеличували філософів.

– Тиша – це не звук, але відсутність звуку. Дивно, але наша робота передбачає, що “нічого” також можна почути, – сказав провідний автор Руй Чже Гох.

Команда адаптувала відомі слухові ілюзії для створення версій, в яких звуки вихідних ілюзій були замінені моментами тиші.

Учасникам експерименту було запропоновано прослухати звукові ландшафти, що імітують шум жвавих ресторанів, ринків і вокзалів. Потім усі звуки різко припинялися, створюючи короткочасну тишу.

За словами дослідників, ідея полягала не тільки в тому, що тиша, яка настала, змушувала людей відчувати звукові ілюзії. Річ у тім, що ті самі ілюзії, які, як вважали вчені, можуть бути спричинені тільки звуками, працювали так само добре, коли звуки замінювали тишею.

– Є принаймні одна річ, яку ми чуємо, і це не звук, а тиша, яка виникає, коли звуки зникають, – пояснив професор філософії та психології Ян Філліпс.

За словами вчених, отримані результати встановлюють новий спосіб вивчення сприйняття відсутності. Дослідники планують продовжити вивчення ступеня, в якому люди чують тишу, якій не передує звук.