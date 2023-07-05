Вчені з Університету Вермонта Давей Лі та Арвіс Суловарі в рамках дослідження причин психічних захворювань звернули увагу на зв’язок між світлим кольором очей людини та алкогольною залежністю.

Протягом багатьох років професор Лі працював над створенням бази даних з більш ніж 10 тис. осіб, у яких було діагностовано принаймні одне психічне захворювання.

До них належать такі стани, як наркоманія та алкогольна залежність. При цьому він – експерт у сфері мікробіології та молекулярної генетики – наголосив, що це складні розлади, і що в них задіяно багато генів і багато тригерів навколишнього середовища.

Дослідники кілька разів перевірили отримані результати і дійшли висновку, що, справді, у людей зі світлими (блакитними, зеленими, сірими та синіми) очима підвищений ризик розвитку залежностей, зокрема алкоголізму.

Водночас темно-карі очі дуже рідко трапляються у людей, які страждають від цього розладу.

Під час подальшого дослідження було виявлено збіг між генетичними компонентами, що відповідають за колір очей, і хромосомою, пов’язаною з тягою до надмірного вживання алкогольних напоїв.

Однак перш ніж ви почнете придивлятися до своїх очей, щоб вгадати, наскільки ймовірно, що ви станете алкоголіком, варто врахувати, що це дослідження є першим у своєму роді, і дослідники заявили, що вони “досі не знають причини”, чому це так.

Учені закликають не панікувати і зазначили, що мають намір продовжити дослідження на цю тему.

– Багато чого про нашу генетику наука ще не знає, і те, що відкрили за останні 20 років, може пояснити лише невеликий відсоток того, що ми бачимо, – каже Давей Лі.

Джерело: Lad Bible