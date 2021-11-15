Яка вакцина підійде, якщо вже розвинувся варикоз чи є схильність до розвитку хвороби? З таким питанням найчастіше звертаються до флеболога Андрія Бахтізіна його пацієнти, які вирішили вакцинуватися, але побоюються наслідків щеплення.

– Справа не лише, у виборі вакцини, – відповідає лікар. – Важливо також лікувати варикоз вчасно, а перед щепленням провести кілька важливих профілактичних дій.

По-перше, тижнів за два до вакцинації необхідно одягати та носити вдень компресійні панчохи або застосовувати еластичне бинтування.

По-друге, змащувати зони варикозних вен гелем, що містить гепарин.

По-третє, вживати достатню кількість рідини.

По-четверте, приймати венотонік, наприклад, нормовен по одній таблетці двічі на день.

Варикоз, варикозне розширення вен – одне з найпоширеніших захворювань нижніх кінцівок. При цьому стінки вен стають нееластичними, розширюються просвіти судин і клапанний апарат, який допомагає крові рухатися вгору – до серця – не справляється.

Кров у таких місцях застоюється і вени стають все ширшими і ширшими, а крові накопичується все більше, утворюються тромби, розвивається варикозна хвороба.

Дослідження вчених підтвердили, що при попаданні в кров коронавірусу SARS-CoV 2 вона ще більше згущується, та ризик утворення тромбів збільшується.

Після вакцинації в окремих випадках також можуть виникати тромби. Але якщо дотримуватися цих простихі порад флеболога, ризик можна мінімізувати.

Але вакцинуватися потрібно однозначно (якщо немає загострення). Тому що, як показав досвід, у щеплених від Covid-19 при зараженні коронавірусом перебіг хвороби набагато легший, а серйозні наслідки виникають набагато рідше.

Тромби після вакцинації препаратом AstraZeneca потрібно вважати вкрай рідкісним побічним ефектом. Такі дані озвучило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).