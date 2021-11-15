Какая вакцина подойдет, если уже развился варикоз или есть предрасположенность к развитию болезни? С таким вопросом чаще всего обращаются к флебологу Андрею Бахтизину его пациенты решившие вакцинироваться, но опасающиеся последствий прививки.

— Дело не только и не столько в выборе вакцины, — отвечает врач. – Важно лечить варикоз вовремя, а перед прививкой провести несколько важных профилактических действий.

Во-первых, недели за две до вакцинации необходимо надевать и носить днем компрессионные чулки или применять эластичное бинтование.

Во-вторых, смазывать зоны варикозных вен гелем, содержащим гепарин.

В-третьих, принимать достаточное количество жидкости.

В-четвертых, принимать венотоник, например, нормовен по одной таблетке два раза в день, месячный курс.

Варикоз, варикозное расширение вен – одно из самых распространенных заболеваний нижних конечностей. При этом стенки вен становятся неэластичными, расширяются просветы сосудов и клапанный аппарат, который помогает крови двигаться вверх – к сердцу — не справляется.

Кровь в таких местах застаивается и вены становятся все шире и шире, а крови накапливается все больше, образуются тромбы, развивается варикозная болезнь.

Исследования ученых подтвердили, что при попадании в кровь коронавируса SARS-CoV 2 кровь еще больше сгущается и риск образования тромбов увеличивается.

После вакцинации в редких случаях также могут образоваться тромбы. Но если последовать этим простым советам флеболога, риск можно минимизировать.

Но вакцинироваться однозначно нужно (если нет обострения). Потому что, как показал опыт, у привитых от Covid-19 при заражении коронавирусом течение болезни гораздо легче, а серьезные последствия возникают гораздо реже.

Тромбы после вакцинации AstraZeneca следует считать крайне редким побочным эффектом. Такие данные озвучило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).