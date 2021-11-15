Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що кількість людей, які страждають на діабет, зростає, хоча десятки мільйонів не можуть отримати необхідний їм інсулін. Агентство охорони здоров’я ООН наголосило на необхідності зниження цін і різкого збільшення доступу до життєво важливих ліків.

За оцінками, наразі понад 420 млн людей у всьому світі живуть з діабетом, що майже в чотири рази більше за останні чотири десятиліття. Очікується, що до кінця цього десятиліття цей показник перевищить півмільярда.

Але, незважаючи на велику пропозицію, високі ціни ускладнюють для багатьох діабетиків доступ до інсуліну, необхідного для контролю їхнього стану.

– Особливо в країнах із низьким рівнем доходу, – наголосив представник відділу доступу до ліків і продуктів медичного призначення ВООЗ Кву Сян Тай.

У новому звіті ВООЗ засудила зраду солідарності, виявленої канадськими дослідниками, які відкрили інсулін 100 років тому.

Фредерік Бантінг і Джон Маклауд продали патент на інсулін, який перетворив діагноз діабету зі смертного вироку на керовану хворобу, лише за один канадський долар, наполягаючи на тому, що відкриття належить світові.

– На жаль, цей жест солідарності був замінений багатомільярдним бізнесом, який створив величезні прогалини в доступі, – йдеться в заяві глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Неконкурентоспроможний

Діабет ділиться на два типи. Приблизно 9 млн людей страждають на діабет 1-го типу – хронічне захворювання, за якого підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну, що регулює рівень цукру в крові.

Більшість людей мають тип 2-го діабету, пов’язаний з ожирінням та іншими факторами способу життя. Він проявляється у дорослих, але дедалі частіше серед дітей.

Усім діабетикам 1-го типу необхідний інсулін, щоб вижити, і, як правило, доступ для них забезпечений.

За оцінками ВООЗ, близько 63 млн людей з типом 2 також потребують цього гормону, але тільки близько половини з них мають до нього доступ.

Захворювання на діабет особливо зростає в країнах з низькими доходами, на які зараз припадає 80% випадків, але споживання інсуліну в цих країнах відстає через низку перешкод.

Основна проблема полягає в тому, що на світовому ринку інсуліну, як і раніше, домінують лише три компанії – Eli Lilly, Novo Nordisk і Sanofi, що створює неконкурентне ринкове середовище.

У звіті також висловлено жаль з приводу того, що на початку цього століття світовий ринок перейшов від людського інсуліну, який можна виробляти доволі дешево, на значно дорожчі синтетичні препарати.

Це наклало непосильний фінансовий тягар на країни з низькими доходами. Ціна на нові аналоги інсуліну може бути в кілька разів вищою, але клінічні дані показали, що людський інсулін працює однаково добре для більшості людей, що живуть з діабетом.

Ще одна проблема, зазначена в звіті, полягає в тому, що дослідження і розробки в цій сфері здебільшого зосереджені на потребах країн із високим рівнем доходу.

– ВООЗ працює з країнами і виробниками, щоб закрити ці прогалини і розширити доступ до цих життєво важливих ліків для всіх, хто їх потребує, – сказав Тедрос.

Раніше цього року агентство ООН розпочало переговори з виробниками інсуліну та іншими сторонами про способи задоволення дедалі більшого попиту за цінами, які бідні країни можуть собі дозволити.