Всемирная организация здравоохранения заявила, что число людей, страдающих диабетом, растет, хотя десятки миллионов не могут получить необходимый им инсулин. Агентство здравоохранения ООН подчеркнуло необходимость снижения цен и резкого увеличения доступа к жизненно важным лекарствам.

По оценкам, в настоящее время более 420 млн человек во всем мире живут с диабетом, что почти в четыре раза больше за последние четыре десятилетия. Ожидается, что к концу этого десятилетия этот показатель превысит полмиллиарда.

Но, несмотря на обильное предложение, высокие цены затрудняют для многих диабетиков доступ к инсулину, необходимому для управления их состоянием.

— Особенно в странах с низким уровнем дохода, — подчеркнул представитель отдела доступа к лекарствам и продуктам медицинского назначения ВОЗ Киу Сян Тай.

В новом отчете ВОЗ осудила предательство солидарности, проявленной канадскими исследователями, открывшими инсулин 100 лет назад.

Фредерик Бантинг и Джон Маклауд продали патент на инсулин, который превратил диагноз диабета из смертного приговора в управляемую болезнь, всего за один канадский доллар, настаивая на том, что открытие принадлежит миру.

— К сожалению, этот жест солидарности был заменен многомиллиардным бизнесом, который создал огромные пробелы в доступе, — говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Неконкурентоспособный

Диабет делится на два типа. Приблизительно 9 млн человек страдают диабетом 1 типа — хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови.

Большинство людей имеют тип 2 диабета, который связан с ожирением и другими факторами образа жизни и проявляется у взрослых, но все чаще среди детей.

Всем диабетикам 1 типа необходим инсулин, чтобы выжить, и, как правило, доступ для них обеспечен.

По оценкам ВОЗ, около 63 млн человек с типом 2 также нуждаются в этом гормоне, но только около половины из них имеют к нему доступ.

Заболевание диабетом особенно растет в странах с низкими доходами, на которые сейчас приходится 80% случаев, но потребление инсулина в этих странах отстает из-за ряда препятствий.

Основная проблема заключается в том, что на мировом рынке инсулина по-прежнему доминируют всего три компании — Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi, что создает неконкурентную рыночную среду.

В отчете также содержится сожаление по поводу того, что в начале этого столетия мировой рынок перешел от человеческого инсулина, который можно производить довольно дешево, на гораздо более дорогие синтетические препараты.

Это наложило непосильное финансовое бремя на страны с низкими доходами. Цена на новые аналоги инсулина может быть в несколько раз выше, но клинические данные показали, что человеческий инсулин работает одинаково хорошо для большинства людей, живущих с диабетом.

Еще одна проблема, отмеченная в отчете, заключалась в том, что исследования и разработки в этой области в значительной степени сосредоточены на потребностях стран с высоким уровнем дохода.

— ВОЗ работает со странами и производителями, чтобы закрыть эти пробелы и расширить доступ к этому жизненно важному лекарству для всех, кто в нем нуждается, — сказал Тедрос.

Ранее в этом году агентство ООН начало переговоры с производителями инсулина и другими сторонами о способах удовлетворения растущего спроса по ценам, которые бедные страны могут себе позволить.