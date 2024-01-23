В сучасному світі існує багато видів чаю, один з них — унікальний пуер.

Що таке пуер, навіщо його пити та як правильно заварювати в домашніх умовах — розповідають Факти ICTV.

Що таке пуер та які його властивості

Пуер (Puerh) — різновид китайського чаю, виготовлений з листя рослини Camellia sinensis. Його унікальність полягає в тому, що він ферментований, може зберігатися тривалий час та з роками стає тільки краще.

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Існує думка, що якщо правильно зберігати пуер понад 10 років, він стає ароматнішим і смачнішим, як зістарене вино.

Чай пуер має безліч корисних властивостей:

зміцнює імунітет;

очищає кров та покращує кровообіг;

нормалізує обмін речовин;

очищує організм від токсинів;

нормалізує травлення;

прискорює розщеплення жирів;

має протизапальні властивості;

нормалізує тиск, перешкоджає спазмам;

уповільнює старіння;

бадьорить та прояснює свідомість;

покращує працездатність.

Якщо вам потрібен напій, який бадьорить, проганяє сонливість, вибирайте чай пуер. Його тонізувальний ефект буде м’яким і більш тривалим у порівнянні з кавою.

Кажуть, що від пуеру можна навіть сп’яніти, але це не зовсім так. Секрет чайного ″сп’яніння″ обумовлений біохімією. У його складі присутній теїн, амінокислота L-теанін та алкалоїд теофіліну. Ці речовини забезпечують м’яку гармонізуючу дію.

Як правильно заварювати пуер

Правильно заварений чай вирізняється густою консистенцією та темним насиченим кольором. Пуер можна заварювати у скляному або фарфоровому чайнику, гайвані, типоді, у термосі й навіть на вогні. Щоб отримати максимальний ефект, фахівці рекомендують використовувати китайський метод проток.

Для очищувального ефекту рекомендується пити пуер без цукру. Воду краще обирати м’яку, попередньо очищену.

Для того, щоб правильно заварити пуер, необхідно:

Обдати чайник окропом, щоб максимально його прогріти.

Додати чай у розрахунку приблизно 3-7 г на 150-200 мл, залежно від власних уподобань міцності.

Залити гарячу воду, зачекати кілька секунд і злити її (це робиться для промивання чаїнок).

Ще раз залити гарячу воду та дати настоятися приблизно 10-20 секунд.

Розлити пуер по чашках або піалах.

За бажанням, протоки можна повторювати 6-10 разів, з кожним разом збільшуючи час витримки. Чай пуер можна заварювати неодноразово.

Зверніть увагу! Корисні властивості має тільки свіжозаварений пуер, тому не варто залишати вологий чайний лист для наступного разу.