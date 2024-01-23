В современном мире существует много видов чая, один из них — уникальный пуэр.

Что такое пуэр, зачем его пить и как правильно заваривать в домашних условиях — рассказывают Факты ICTV.

Что такое пуэр и каковы его свойства

Пуэр (Puerh) — разновидность китайского чая, изготовленного из листьев растения Camellia sinensis. Его уникальность заключается в том, что он ферментированный, может храниться длительное время и с годами становится только лучше.

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Бытует мнение, что если правильно хранить пуэр более 10 лет, он становится ароматнее и вкуснее, как состаренное вино.

Чай пуэр обладает множеством полезных свойств:

укрепляет иммунитет;

очищает кровь и улучшает кровообращение;

нормализует обмен веществ;

очищает организм от токсинов;

нормализует пищеварение;

ускоряет расщепление жиров;

обладает противовоспалительными свойствами;

нормализует давление, препятствует спазмам;

замедляет старение;

бодрит и проясняет сознание;

улучшает работоспособность.

Если вам нужен напиток, который бодрит, прогоняет сонливость, выбирайте чай пуэр. Его тонизирующий эффект будет мягким и более длительным по сравнению с кофе.

Говорят, что от пуэра можно даже опьянеть, но это не совсем так. Секрет чайного ″опьянения″ обусловлен биохимией. В его составе присутствует теин, аминокислота L-теанин и алкалоид теофиллина. Эти вещества обеспечивают мягкое гармонизирующее действие.

Как правильно заваривать пуэр

Правильно заваренный чай отличается густой консистенцией и темным насыщенным цветом. Пуэр можно заваривать в стеклянном или фарфоровом чайнике, гайвани, типоде, в термосе и даже на огне. Чтобы получить максимальный эффект, специалисты рекомендуют использовать китайский метод проливов.

Для очищающего эффекта рекомендуется пить пуэр без сахара. Воду лучше выбирать мягкую, предварительно очищенную.

Для того, чтобы правильно заварить пуэр, необходимо:

Обдать чайник кипятком, чтобы максимально его прогреть.

Добавить чай в расчете примерно 3-7 г на 150-200 мл, в зависимости от собственных предпочтений крепости.

Залить горячую воду, подождать несколько секунд и слить ее (это делается для промывки чаинок).

Еще раз залить горячую воду и дать настояться примерно 10-20 секунд.

Разлить пуэр по чашкам или пиалам.

При желании, проливы можно повторять 6-10 раз, с каждым разом увеличивая время выдержки. Чай пуэр можно заваривать неоднократно.

Обратите внимание! Полезными свойствами обладает только свежезаваренный пуэр, поэтому не стоит оставлять влажный чайный лист для следующего раза.