Як встановити картридж для фільтрів води

Сучасні системи фільтрації води мають змінні картриджі. Це зручно, оскільки можна своєчасно змінювати витратні матеріали, не витрачаючи кошти на купівлю нової системи. Розповімо про те, як встановити картриджі для фільтрів води самостійно.

Як самому встановити картридж для фільтра води

Залежно від моделі фільтра і типу картриджа, процес встановлення може трохи відрізнятися. Зазвичай інструкції зі встановлення наводяться разом із фільтром або картриджем, тому обов’язково ознайомтеся з ними заздалегідь. У загальних рисах процедура виглядає так:

Перекрийте водопостачання і відкрийте кран, щоб дати воді витекти з фільтра і знизити тиск у системі. Відкрийте корпус фільтра, як зазначено в інструкції виробника. Вийміть використаний картридж із корпусу, переконавшись, що вода не буде розбризкуватися. Аби підстрахуватися, можете підставити таз. Якщо новий картридж потребує попередньої підготовки (наприклад, промивання), виконайте цю процедуру згідно з інструкцією виробника. Розмістіть новий картридж у корпусі фільтра, дотримуючись вказівок щодо вирівнювання та встановлення. Закрийте корпус фільтра і затягніть його, щоб герметично закрити. Не перетягуйте занадто сильно, інакше можна зірвати різьбу. Просто туго затягніть. Увімкніть водопостачання і переконайтеся, що немає витоків. Дайте воді трохи стекти, після чого спробуйте її. Так ви переконаєтеся, що фільтр працює правильно.

Схожий принцип заміни у мембрани зворотного осмосу. Купити нові комплектуючі ви можете на сайті Ecosoft https://ecosoft.ua/raskhodnye-materialy-drink/tipkartridga-is-membrana/. Для встановлення дотримуйтесь інструкції:

Вимкніть систему зворотного осмосу, вимкнувши водопостачання і відкривши кран для витікання води. Відкачайте воду з системи зворотного осмосу, відкривши кран для зливу води. Якщо ваша система не має крана для зливу води, відключіть шланги, що виходять від мембрани, і видаліть їх із системи. Відверніть кріпильні гвинти або затискачі, які утримують мембрану на місці. Обережно витягніть стару мембрану з системи, уникаючи пошкодження інших компонентів. Встановіть нову мембрану в зворотному порядку, дотримуючись інструкцій виробника, і закріпіть її на місці за допомогою кріпильних гвинтів або затискачів. За необхідності під’єднайте шланги до нової мембрани. Запустіть воду в систему і перевірте, чи немає витоків. Увімкніть систему зворотного осмосу і перевірте якість води після заміни мембрани.

Як часто потрібно міняти картриджі

Частота заміни картриджів залежить від типу фільтра, моделі, кількості використовуваної води та рівня її забруднення. Зазвичай виробники фільтрів і картриджів рекомендують замінювати їх через конкретний час або після проходження певної кількості води.

Залежно від інтенсивності використання фільтра, картриджі слід міняти кожні пів року-рік. Якщо вода у вашому регіоні сильно забруднена, то робіть заміну частіше – кожні 3-4 місяці.

Мембрану зворотного осмосу можна міняти рідше – кожні 2-3 роки. Враховуйте інтенсивність використання системи.