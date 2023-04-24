Как установить картридж для фильтров воды

Современные системы фильтрации воды имеют сменные картриджи. Это удобно, так как можно своевременно менять расходные материалы, не тратя средства на покупку новой системы. Расскажем о том, как установить картриджи для фильтров воды самостоятельно.

Как самому установить картридж для фильтра воды

В зависимости от модели фильтра и типа картриджа, процесс установки может немного отличаться. Как правило, инструкции по установке приводятся вместе с фильтром или картриджем, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними заранее. В общих чертах процедура выглядит так:

Перекройте водоснабжение и откройте кран, чтобы дать воде вытечь из фильтра и снизить давление в системе. Откройте корпус фильтра, как указано в инструкции производителя. Извлеките использованный картридж из корпуса, убедившись, что вода не будет разбрызгиваться. Для подстраховки можете подставить таз. Если новый картридж требует предварительной подготовки (например, промывки), выполните эту процедуру согласно инструкции производителя. Расположите новый картридж в корпусе фильтра, следуя указаниям по выравниванию и установке. Закройте корпус фильтра и затяните его, чтобы герметично закрыть. Не перетягивайте слишком сильно, иначе можно сорвать резьбу. Просто туго затяните. Включите водоснабжение и убедитесь, что нет утечек. Дайте воде немного стечь, после чего попробуйте ее. Так вы убедитесь, что фильтр работает правильно.

Похожий принцип замены у мембраны обратного осмоса. Купить новые комплектующие вы можете на сайте Ecosoft https://ecosoft.ua/raskhodnye-materialy-drink/tipkartridga-is-membrana. Для установки следуйте инструкции:

Отключите систему обратного осмоса, выключив водоснабжение и открыв кран для вытекания воды. Откачайте воду из системы обратного осмоса, открыв кран для слива воды. Если ваша система не имеет крана для слива воды, отключите шланги, исходящие от мембраны, и удалите их из системы. Отверните крепежные винты или зажимы, которые удерживают мембрану на месте. Осторожно извлеките старую мембрану из системы, избегая повреждения других компонентов. Установите новую мембрану в обратном порядке, следуя инструкциям производителя, и закрепите ее на месте с помощью крепежных винтов или зажимов. При необходимости подключите шланги к новой мембране. Запустите воду в систему и проверьте, нет ли утечек. Включите систему обратного осмоса и проверьте качество воды после замены мембраны.

Как часто нужно менять картриджи

Частота замены картриджей зависит от типа фильтра, модели, количества используемой воды и уровня ее загрязнения. Обычно производители фильтров и картриджей рекомендуют заменять их через конкретное время или после прохождения определенного количества воды.

В зависимости от интенсивности использования фильтра, картриджи следует менять каждые полгода-год. Если вода в вашем регионе сильно загрязнена, то производите замену чаще — каждые 3-4 месяца.

Мембрану обратного осмоса можно менять реже — каждые 2-3 года. Учитывайте интенсивность использования системы.