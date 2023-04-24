Как установить картридж для фильтров воды

Современные системы фильтрации воды имеют сменные картриджи. Это удобно, так как можно своевременно менять расходные материалы, не тратя средства на покупку новой системы. Расскажем о том, как установить картриджи для фильтров воды самостоятельно.
Как самому установить картридж для фильтра воды
В зависимости от модели фильтра и типа картриджа, процесс установки может немного отличаться. Как правило, инструкции по установке приводятся вместе с фильтром или картриджем, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними заранее. В общих чертах процедура выглядит так:
- Перекройте водоснабжение и откройте кран, чтобы дать воде вытечь из фильтра и снизить давление в системе.
- Откройте корпус фильтра, как указано в инструкции производителя.
- Извлеките использованный картридж из корпуса, убедившись, что вода не будет разбрызгиваться. Для подстраховки можете подставить таз.
- Если новый картридж требует предварительной подготовки (например, промывки), выполните эту процедуру согласно инструкции производителя.
- Расположите новый картридж в корпусе фильтра, следуя указаниям по выравниванию и установке.
- Закройте корпус фильтра и затяните его, чтобы герметично закрыть. Не перетягивайте слишком сильно, иначе можно сорвать резьбу. Просто туго затяните.
- Включите водоснабжение и убедитесь, что нет утечек.
- Дайте воде немного стечь, после чего попробуйте ее. Так вы убедитесь, что фильтр работает правильно.
Похожий принцип замены у мембраны обратного осмоса. Купить новые комплектующие вы можете на сайте Ecosoft https://ecosoft.ua/raskhodnye-materialy-drink/tipkartridga-is-membrana. Для установки следуйте инструкции:
- Отключите систему обратного осмоса, выключив водоснабжение и открыв кран для вытекания воды.
- Откачайте воду из системы обратного осмоса, открыв кран для слива воды. Если ваша система не имеет крана для слива воды, отключите шланги, исходящие от мембраны, и удалите их из системы.
- Отверните крепежные винты или зажимы, которые удерживают мембрану на месте.
- Осторожно извлеките старую мембрану из системы, избегая повреждения других компонентов.
- Установите новую мембрану в обратном порядке, следуя инструкциям производителя, и закрепите ее на месте с помощью крепежных винтов или зажимов.
- При необходимости подключите шланги к новой мембране.
- Запустите воду в систему и проверьте, нет ли утечек.
- Включите систему обратного осмоса и проверьте качество воды после замены мембраны.
Как часто нужно менять картриджи
Частота замены картриджей зависит от типа фильтра, модели, количества используемой воды и уровня ее загрязнения. Обычно производители фильтров и картриджей рекомендуют заменять их через конкретное время или после прохождения определенного количества воды.
В зависимости от интенсивности использования фильтра, картриджи следует менять каждые полгода-год. Если вода в вашем регионе сильно загрязнена, то производите замену чаще — каждые 3-4 месяца.
Мембрану обратного осмоса можно менять реже — каждые 2-3 года. Учитывайте интенсивность использования системы.