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Якщо немає світла та інтернету: як отримати лікарняний

5 Грудня 2022, 10:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Експерти Національної служби охорони здоров’я України розповіли, як отримати лікарняний, якщо немає світла та інтернету.

За словами фахівців, висновок про тимчасову непрацездатність формує ваш лікар на підставі медичних записів про огляд, консультації та лікування тощо. Якщо лікар встановив встановив факт втрати тимчасової працездатності, то він вносить дані в ЕСОЗ.

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– Якщо лікар не може внести відомості до ЕСОЗ через відсутність інтернету або електропостачання, то він може внести дані протягом наступних п’яти днів, -повідомляють експерти НСЗУ.

За їхніми словами, якщо протягом семи днів відсутня можливість передачі даних в електронну систему, лікар випише паперовий листок непрацездатності.

Зазначається, що якщо в установі відсутні бланки, то за рішенням керівника дозволяється оформлення лікарняного на аркуші паперу за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, Фондом соціального страхування. Такі зміни передбачені наказом МОЗ №1066.

Джерело
МОЗ
Теги
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