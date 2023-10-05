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Якщо їсти кісточки від фруктів, буде апендицит: міф це, чи правда, розповів Комаровський

5 Жовтня 2023, 13:17
Ольга Боднарчук редактор
Якщо їсти кісточки від фруктів, буде апендицит: міф це, чи правда, розповів Комаровський
Джерело: Pixabay

Лікар, педіатр Євген Комаровський розвіяв міф про те, що кісточки від фруктів викликають апендицит.

Євген розповів, що люди логічно розсудили, що якщо три місяці на рік, наприклад, серпень, вересень та жовтень, ми їмо виноград, а виноградні кісточки збільшують ризик апендициту, то з цього випливає, що в ці місяці має зростати захворюваність на апендицит. Але цього не відбувається!

За словами відомого лікаря, вже існують наукові дані та статистика, які дозволяють зробити однозначний висновок.

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Інформація про те, що кісточки від фруктів можуть призвести до розвитку апендициту, є міфом. За останні десятиліття захворюваність на апендицит не показує жодних системних змін, пов’язаних зі споживанням кісточок від фруктів.

Апендицит – це запальний процес апендикса (червоподібного відростка) сліпої кишки, який може виникнути з інших причин, але не через кісточки від фруктів.

Симптоми апендициту включають біль у животі, нудоту, блювання та підвищену температуру тіла.

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Джерело: Євген Комаровський

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Євген Комаровський Фрукти
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