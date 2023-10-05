Врач-педиатр Евгений Комаровский развеял миф о том, что косточки от фруктов вызывают аппендицит.

Евгений рассказал, что люди логично рассудили, что если три месяца в году, например август, сентябрь и октябрь, мы едим виноград, а виноградные косточки увеличивают риск аппендицита, то из этого следует, что в эти месяцы должна расти заболеваемость аппендицитом. Но этого не происходит!

По словам известного врача, уже существуют научные данные и статистика, которые позволяют сделать однозначный вывод.

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Информация о том, что косточки от фруктов могут привести к развитию аппендицита, является мифом. За последние десятилетия заболеваемость аппендицитом не показывает никаких системных изменений, связанных с употреблением косточек от фруктов.

Аппендицит — это воспалительный процесс аппендикса (червеобразного отростка) слепой кишки, который может возникнуть по другим причинам, но не из-за косточек от фруктов.

Симптомы аппендицита включают боль в животе, тошноту, рвоту и повышенную температуру тела.

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Источник: Евгений Комаровский