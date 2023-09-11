Аппендицит является одной из самых распространенных патологий, которая требует хирургического вмешательства. Точную причину возникновения болезни врачи назвать не могут.

Если вовремя не принять необходимые меры, история может закончиться летальным исходом. Как распознать патологию, читайте в материале.

Как распознать аппендицит: объясняет врач

Хирург Вадим Кучерявый утверждает, что при аппендиците человек может ощущать слабость, недомогание, повышение температуры, при этом у него может быть диарея или понос. Самый быстрый способ выявить аппендицит – лечь и самостоятельно прощупать живот. Если есть воспаление, то мышцы брюшного пресса будут напряжены.

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Расслабиться им поможет сведение колен к животу и положение на боку. Так вы почувствуете облегчение.

Кроме этого, лежа на спине, нужно попытаться приподнять прямую правую ногу. Тогда боль должна стать сильнее. Кроме того, важно знать, где находится аппендикс. Это правая нижняя часть живота, при нажатии на которую боль будет усиливаться. Если у вас есть симптомы – сразу идите к врачу.

Симптомы аппендицита:

боль в верхней части живота или в районе пупка;

боль в нижней правой части живота;

потеря аппетита;

тошнота или рвота;

диарея, запоры;

вздутие живота, невозможность выпустить газы;

умеренная лихорадка.

Сначала боль может быть незначительной, многие даже не обращают внимания, и лишь со временем неприятные ощущения становятся более интенсивными.

Следует избегать слабительных средств в случае подозрения на аппендицит. Также нельзя делать клизму, поскольку это может привести к разрыву аппендикса.

Причины возникновения аппендицита

Специалисты до сих пор не могут назвать точной причины появления аппендицита. Считают, что аппендицит случается из-за воспаления аппендикса — червоподобного отростка.

Причин может быть несколько. Например, травма, опухоль, глисты, увеличение лимфатического фолликула. В таких случаях происходит накопление вредных бактерий, вследствие чего образуется гной и отек.

Диагностика

Диагностировать может и квалафицированный терапевт или другой врач, а окончательно поставить диагноз — хирург. Обычно он проводит осмотр, дополнительно могут взять общий анализ крови и мочи.

Также существует шкала для определения наличия болезни — MANTRELS.

M — Миграция боли в правый верхний квадрант живота;

A — Анализ мочи для поиска ацетона;

N — Тошнота или рвота;

T — Острая боль в правой подвздошной области;

R — Боль рикошетного характера;

E — Повышенная температура, лихорадка (> 37,3 С);

L — Лейкоцитоз (увеличение количества лейкоцитов в крови пациента);

S — Сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Варианты лечения

В случае заболевания возможны следующие действия:

хирургическое вмешательство;

дренаж для удаления абсцесса;

антибиотики;

обезболивающее;

специальная диета;

внутривенные вливания (инфузии).

Аппендицит нельзя вылечить методами народной медицины. Если вы обнаружили какой-нибудь из перечисленных симптомов, нужно немедленно вызвать врача или обратиться в больницу.

Медлительность может привести к ухудшению состояния здоровья и резкому развитию патологических процессов. Разрыв аппендикса грозит летальным исходом. Помочь может только специалист в области медицины.