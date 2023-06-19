Біль унизу живота є доволі поширеною скаргою як чоловіків, так і жінок. Проте причин може бути безліч. Чому болить в правому боці внизу живота і що з цим робити – читайте в матеріалі.

Чому болить в правому боці внизу живота і що це може бути

Лікарка-гінеколог Альона Семенчук стверджує, що сильний біль в правому боці внизу живота може виникати при захворюваннях кишківника, сечостатевої патології, при урологічних, онкологічних, неврологічних захворюваннях, жовчі.

Однак часто із такою скаргою звертаються пацієнти з апендицитом.

Симптомами азапаленого пендикса можуть бути нудота, блювота, підвищення температури. В такому разі вам потрібно негайно звернутися до свого сімейного лікаря.

Біль унизу живота також часто пов’язують із циститом. Але у жінок у цю ділянку може віддавати біль, який спричинений запальним процесом не тільки в сечовому міхурі, а й в органах малого таза: яєчників, маткових труб і матки. Цей стан називається аднекситом.

Причиною запалення яєчників і маткових труб є бактеріальна мікрофлора. У порожнину малого таза вона найчастіше потрапляє висхідним шляхом: з піхви в шийку матки, потім в її порожнину і далі вражає маткові труби з переходом запального процесу на тканину яєчників.

У групі ризику перебувають жінки, які:

не користуються презервативами;

перенесли оперативне втручання на органах сечостатевої системи;

перенесли інфекції, що передаються статевим шляхом.

При захворюванні з’являються такі симптоми:

Біль у ділянці тазу чи внизу живота. Дискомфорт і болючість під час статевого акту. Біль під час сечовипускання. Підвищення температури тіла Гнійні виділення з піхви.

У будь-якому разі, варто якомога швидше звернутися до лікаря, якщо ви маєте ці симптоми. Адже хронічні запальні процеси в правому боці внизу живота можуть стати причиною багатьох хвороб.