Боль внизу живота – это довольно распространенная жалоба как мужчин, так и женщин. При этом причин может быть множество. Почему болит в правом боку внизу живота и что с этим делать – читайте в материале.

Почему болит в правой стороне внизу живота и что это может быть

Гинеколог Алена Семенчук утверждает, что сильная боль в правой стороне внизу живота может возникать при заболеваниях кишечника, мочеполовой патологии, об урологических, онкологических, неврологических заболеваниях, желчи.

Однако часто с такой жалобой обращаются пациенты с аппендицитом.

Симптомами аппендикса могут быть: тошнота, рвота, повышение температуры. В таком случае вам нужно немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Боли внизу живота также часто связывают с циститом. Но у женщин в этот участок может отдавать боль, вызванная воспалительным процессом не только в мочевом пузыре, но и органах малого таза: яичников, маточных труб и матки. Это состояние называется аднекситом.

Причиной воспаления яичников и маточных труб есть бактериальная микрофлора. В полость малого таза она чаще всего попадает восходящим путем из влагалища в шейку матки, затем в ее полость и далее поражает маточные трубы с переходом воспалительного процесса на ткань яичников.

В группе риска находятся женщины, которые:

не пользуются презервативами;

перенесли оперативное вмешательство в органах мочеполовой системы;

перенесли инфекции, передающиеся половым путем.

При заболевании появляются следующие симптомы:

Боль в области таза или внизу живота. Дискомфорт и болезненность во время полового акта. Боль во время мочеиспускания. Повышение температуры тела Гнойные выделения из влагалища.

В любом случае, следует как можно скорее обратиться к врачу, если у вас есть эти симптомы. Ведь хронические воспалительные процессы в правом боку внизу живота могут стать причиной многих болезней.