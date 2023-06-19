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Почему болит в правом боку внизу живота: основные причины

19 июня 2023, 16:02
Анна Голишевская редактор ленты
Почему болит в правом боку внизу живота: основные причины
Источник: Unsplash

Боль внизу живота – это довольно распространенная жалоба как мужчин, так и женщин. При этом причин может быть множество. Почему болит в правом боку внизу живота и что с этим делать – читайте в материале.

Почему болит в правой стороне внизу живота и что это может быть

Гинеколог Алена Семенчук утверждает, что сильная боль в правой стороне внизу живота может возникать при заболеваниях кишечника, мочеполовой патологии, об урологических, онкологических, неврологических заболеваниях, желчи.

Однако часто с такой жалобой обращаются пациенты с аппендицитом.

Симптомами аппендикса могут быть: тошнота, рвота, повышение температуры. В таком случае вам нужно немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Боли внизу живота также часто связывают с циститом. Но у женщин в этот участок может отдавать боль, вызванная воспалительным процессом не только в мочевом пузыре, но и органах малого таза: яичников, маточных труб и матки. Это состояние называется аднекситом.

Причиной воспаления яичников и маточных труб есть бактериальная микрофлора. В полость малого таза она чаще всего попадает восходящим путем из влагалища в шейку матки, затем в ее полость и далее поражает маточные трубы с переходом воспалительного процесса на ткань яичников.

В группе риска находятся женщины, которые:

  • не пользуются презервативами;
  • перенесли оперативное вмешательство в органах мочеполовой системы;
  • перенесли инфекции, передающиеся половым путем.

При заболевании появляются следующие симптомы:

  1. Боль в области таза или внизу живота.
  2. Дискомфорт и болезненность во время полового акта.
  3. Боль во время мочеиспускания.
  4. Повышение температуры тела
  5. Гнойные выделения из влагалища.

В любом случае, следует как можно скорее обратиться к врачу, если у вас есть эти симптомы. Ведь хронические воспалительные процессы в правом боку внизу живота могут стать причиной многих болезней.

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