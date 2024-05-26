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Здоров’я щитоподібної залози: скільки нам потрібно йоду і як заповнити його дефіцит

26 Травня 2024, 09:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
щитоподібна залоза
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як слід дбати про здоров’я щитоподібної залози, зокрема, скільки потрібно йоду і які продукти можуть заповнити його дефіцит.

Вплив на здоров’я

Гормони щитоподібної залози впливають на роботу серцево-судинної, дихальної, травної та опорно-рухової систем, інтелектуальний розвиток, психічну активність і навіть фертильність, контролюють теплопродукцію, наголошують фахівці.

Щоб виробляти гормони, щитоподібній залозі потрібен йод. Його кількість впливає на рівень гормонів, які залоза виробляє і виділяє.

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Скільки потрібно йоду

Добова потреба в йоді змінюється залежно від віку. Для дорослих чоловіків і жінок вона становить 150 мкг; жінок під час вагітності та в період лактації – 200 мкг. Для дітей 0-6 років – 90 мкг; 6 років – 100 мкг, 7-10 років – 120 мкг; 11-17 років – 150 мкг. 1 мкг – це одна мільйонна частина грама.

Однак Україна – країна з недостатнім споживанням йоду. За даними, які наводить Центр громадського здоров’я, більшість українців щодня споживає лише 40-80 мкг йоду. У зоні найбільшого ризику західні регіони та Чернігівська область, де споживання йоду найнижче.

Водночас створити надлишок йоду в організмі складно, оскільки 95-98% йоду, що надходить в організм, виводиться із сечею, а 2-5% – через кишечник.
За все життя людина споживає близько 3-5 г йоду – приблизно одну чайну ложку.

Як уникнути йододефіциту

Найпростіша профілактика дефіциту йоду в організмі – вживання йодованої солі для приготування щоденних страв. Але пам’ятайте про рекомендації ВООЗ щодо споживання солі – не більше 1 ч. л. на добу.

Крім того, до раціону слід включити такі продукти:

  • морепродукти та морську капусту;
  • білу рибу;
  • овочі: картоплю, редис, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат;
  • фрукти: банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа;
  • яйця;
  • молоко;
  • яловичину;
  • волоські горіхи.

У МОЗ зазначили, що важливо також періодично контролювати стан щитоподібної залози. Для цього зверніться до свого сімейного лікаря. За необхідності він направить вас до ендокринолога.

Джерело
МОЗ
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