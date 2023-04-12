Йод – це мікроелемент, який потрібен нашому організму для утворення гормонів щитоподібної залози. Цей мікроелемент ми поглинаємо з їжею, водою та повітрям.

Лікарі запевняють, що йод щодня необхідний нашому організму для нормального функціонування щитоподібної залози.

Оскільки Україна належить до йододефіцитної країни, українцям потрібно регулярно відвідувати лікаря-ендокринолога та стежити за рівнем йоду в організмі.

Також лікарі наголошують, що вживати звичайний йод із водою – небезпечно для організму. Такі дії жодним чином не несуть позитивного впливу на щитоподібну залозу та не підвищують рівень йоду в організмі.

Факти ICTV дізнавалися, що буде, якщо випити йод з водою, та як такі дії вплинуть на організм.

Йод з водою: що буде, якщо випити такий напій

Лікарка-терапевтка Галина Перелигіна зазначає, що вживати спиртову настоянку йоду (звичайний йод у пляшечці) всередину заборонено в будь-якому разі!

– Такий йод використовується лише для зовнішнього застосовування, а не для внутрішнього! Усі ці напої – йод з водою, чи йод з молоком, це міф! – каже терапевтка.

Лікарка додає, що вживання звичайного йоду в чистому вигляді або у високій концентрації з водою залишить хімічний опік на слизовій оболонці.

Хоч за слабкої концентрації жодної шкоди для здоров’я не відбудеться, проте людина після такого напою може відчувати слабкість, запаморочення, біль у шлунку, алергічні реакції тощо.

– Висококонцентрований розчин йоду та води негативно впливає на білкову клітинну структуру, з’являється хімічний опік слизових оболонок, ви можете відчувати нестерпні больові відчуття, набряки, алергію, – додає Перелигіна.

За словами терапевтки, може статися анафілактичний шок, коли набрякає гортань, або бронхи та легені. Це може призвести до смерті, тому пити йод з водою дійсно небезпечно!

– Звичайний йод використовується лише для місцевого застосування як антисептик. Напій води з йодом не має жодного лікувального ефекту та не впливає на щитоподібну залозу, – каже терапевтка.

Крім того, речовина адсорбується зі шлунку в кров і, як результат, може розвинутися загальна токсемія з симптомами ураження ЦНС, печінки, серцево-судинної системи та нирок.

Який йод можна вживати і коли

Міністерство охорони здоров’я дозволяє приймати калій йодид (у таблетках) для йодопрофілактики. Але вживати його на власний розсуд теж не варто.

Йодид калію зменшує вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Відповідно, приймати його у певних дозах потрібно лише після підтвердження про радіаційну аварію на АЕС.

– Йодопрофілактика проводиться лише після офіційного оповіщення про виникнення аварії на АЕС.

Також вживання калій йодиду чи інших препаратів з йодом вам може призначити лікар-ендокринолог. Але для цього необхідно здати усі аналізи та пройти обстеження.

Відповідно, самостійне призначення та вживання йоду може бути смертельно небезпечним для вашого здоровʼя, адже не несе жодного позитивного впливу.