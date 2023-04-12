Йод – это микроэлемент, который нужен нашему организму для образования гормонов щитовидной железы. Этот микроэлемент мы поглощаем с пищей, водой и воздухом.

Врачи уверяют, что йод ежедневно необходим нашему организму для нормального функционирования щитовидной железы.

Поскольку Украина относится к йододефицитной стране, украинцам нужно регулярно посещать врача-эндокринолога и следить за уровнем йода в организме.

Также врачи отмечают, что употреблять обычный йод с водой — опасно для организма. Такие действия никоим образом не несут положительного влияния на щитовидную железу и не повышают уровень йода в организме.

Факты ICTV узнавали, что будет, если выпить йод с водой, и как такие действия повлияют на организм.

Йод с водой: что будет, если выпить такой напиток

Врач-терапевт Галина Перелыгина отмечает, что употреблять спиртовую настойку йода (обычный йод в бутылочке) внутрь запрещено в любом случае!

— Такой йод используется только для внешнего применения, а не для внутреннего! Все эти напитки – йод с водой или йод с молоком, это миф! — говорит терапевт.

Врач добавляет, что употребление обычного йода в чистом виде или в высокой концентрации с водой оставит химический ожог на всех слизистых.

Хотя при слабой концентрации никакого вреда для здоровья не произойдет, но человек после такого напитка может чувствовать слабость, головокружение, боль в желудке, аллергические реакции и тому подобное.

— Высококонцентрированный раствор йода и воды негативно влияет на белковую клеточную структуру, появляется химический ожог слизистых оболочек, вы можете испытывать невыносимые болевые ощущения, отеки, аллергию, — добавляет Перелыгина.

По словам терапевта, при отеке гортани или бронхов и легких может возникнуть анафилактический шок. Это может привести к смерти, поэтому пить йод с водой действительно опасно!

— Обычный йод используется только для местного применения в качестве антисептика. Напиток воды с йодом не имеет никакого лечебного эффекта и никак не влияет на щитовидную железу, — говорит терапевт.

Кроме того, вещество адсорбируется из желудка в кровь, как результат, может развиться общая токсемия с симптомами поражения ЦНС, печени, сердечно-сосудистой системы и почек.

Какой йод можно принимать и когда

Министерство Здравоохранения разрешает принимать йодид калия (в таблетках) для йодопрофилактики. Но употреблять его по собственному усмотрению тоже не стоит.

Йодид калия уменьшает влияние радиоактивного йода на щитовидную железу. Соответственно, принимать его, в определенных дозах, нужно лишь после подтверждения о радиационной аварии на АЭС.

— Йодопрофилактика проводится только после официального оповещения о возникновении аварии на АЭС.

Также употребление калий йодида или других препаратов с йодом вам может назначить врач-эндокринолог. Но для этого необходимо сдать все анализы и пройти обследование.

Соответственно, самостоятельное назначение и употребление йода может быть смертельно опасным для вашего здоровья, ведь не несет никакого положительного влияния.