Британські науковці виявили, що семаглутид, активний компонент препаратів для лікування ожиріння та діабету, на 20% може знизити ризик інфаркту, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань.

Як діє семаглутид

Дослідження, в якому взяли участь 17 604 дорослих людей з 41 країни світу, показало, що семаглутид (активна речовина препаратів Оземпік та Вегові) пригнічує апетит шляхом збільшення секреції інсуліну.

Всі вони були старше 45 років, мали індекс маси тіла понад 27 та раніше страждали на серцеві напади. Протягом чотирьох років одна група отримувала 2,5 мг семаглутиду на тиждень, інші – плацебо.

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В результаті маса тіла учасників, яким вколювали ін’єкції семаглутиду, знизилася у середньому на 10,2%, а також зменшився обхват їхньої талії на 7,7 см, тоді як група плацебо втратила лише 1,5 % маси тіла і 1,3% см на талії.

Крім того, вчені з’ясували, що активна речовина препаратів для схуднення здатна не лише спалювати жир, а й покращувати стан серцево-судинної системи. Таким чином, ліки для схуднення набагато ефективніші, ніж ті, які вже є на ринку.