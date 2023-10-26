Сезон ГРВІ уже набирає обертів, захворюваність на Covid-19 знову зростає, оскільки поширюються нові різновиди штамів Омікрон та Пірола.

У зв’язку з цим чимало людей цікавляться, чи погіршиться їх стан та які симптоми з’являться першими.

Тож саме про це ми розпитали лікарку-інфекціоніста Діану Власову.

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Коронавірус-2023: перебіг захворювання та головні симптоми

Цієї осені симптоми Covid залишаються майже такими ж, як минулого року. Хвороба починається гостро, з підвищення температури до 38°С (іноді вище), головного болю, першіння в горлі та закладеності носа.

У разі важкого перебігу хворі відчувають задишку та нестачу повітря. Втрата смаку та/або нюху зараз трапляється рідко. Нудота, блювання та діарея без температури — також не часті симптоми, але іноді вони можуть бути єдиними проявами коронавірусу.

Проте такі симптоми можуть бути ознаками й інших респіраторних інфекцій, зокрема грипу чи ГРВІ, тому важливо обов’язково звернутися до лікаря у разі погіршення стану.

– Не можна точно визначити коронавірус лише за симптомами, хворобу можна підтвердити лише за допомогою тесту, – каже лікарка.

Основні симптоми коронавірусу:

Підвищення температури, озноб.

Біль та першіння в горлі.

Головний та/або м’язовий біль.

Задишка, відчуття нестачі повітря.

Сухий “надсадний” кашель, який через певний час стає вологим.

Втома, виражена слабкість.

Закладеність носа.

Втрата смаку та/або нюху.

Розріджені випорожнення, нудота.

У якому порядку виникають симптоми коронавірусу

Порядок появи симптомів може бути різний, але загальні ознаки майже однакові – втрата нюху, лихоманка, головний біль, кашель, нежить, біль у горлі та утруднене дихання.

Крім того, експерти кажуть, що перебіг захворювання залежить від штаму Covid-19, наявності супутніх захворювань пацієнта та статусу його вакцинації.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), люди, що мають коронавірусну хворобу, зазвичай починають відчувати симптоми через 3-5 днів від моменту інфікування. Захворювання може тривати від 1 до 14 днів.

Проте дослідження, проведене ще в 2020 році вченими університету Південної Каліфорнії, свідчить про те, що симптоми коронавірусу виникають у такому порядку:

Лихоманка.

Кашель.

Біль у горлі, м’язовий та/або головний біль.

Шлунково-кишкові розлади, а також блювота та діарея.

Тривалість хвороби

– Більшість людей із захворюваннями легкого та середнього ступеня тяжкості почуваються краще через тиждень-два, – пояснює Діана Власова.

Однак для тих, хто має хронічні системні захворювання, як-от цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, аутоімунні та онкологічні хвороби, перебіг має затяжний характер та може тривати протягом кількох тижнів або навіть місяців.

У важких випадках захворювання може бути летальним, особливо у невакцинованих людей.

Такі симптоми часто називають затяжним коронавірусом або постгострими наслідками інфекції SARS-CoV-2 (PASC).

Навіть без симптомів людина може бути носієм інфекції. Хвора людина становить небезпеку для оточення від 5 до 20 днів.

Методи профілактики

У світі, де стрімко поширюються інфекційні хвороби, вакцинація стає необхідним засобом профілактики.

Незалежно від віку чи статі вакцини від грипу та Covid-19 можуть значно зменшити ризик зараження та важких ускладнень, а також допомогти зупинити поширення вірусів у суспільстві.

Також важливо носити маску, уникати скупчення людей, дотримуватися особистої гігієни та ретельно мити руки.