Коронавірус у Києві підтверджено у 104 осіб.

Про це заявив мер Віталій Кличко.

Станом на 2 липня 2020 року у столиці 5 242 випадки інфікування коронавірусом.

Захворіли за добу:

57 жінок у віці від 19 до 94 років;

40 чоловіків у віці від 20 до 83 років;

три дівчинки від трьох місяців до дев’яти років і чотири хлопчики від 10 місяців до 15 років.

До лікарень Києва госпіталізовано 26 пацієнтів. Решта знаходяться на самоізоляції.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

За добу вилікувалися 44 людини. Всього хворобу подолали 1 642 киянина.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дарницькому районі-18. У Дніпровському, Голосіївському та Святошинському районах по 15 осіб.

Статистика коронавірусу в Києві говорить про щоденне збільшення кількості хворих. 1 липня в столиці був зафіксований 101 випадок.

Вчора до лікарні госпіталізували дев’ять осіб, що на 15 пацієнтів менше, ніж 2 липня.

Також збільшилася і кількість хворих в цілому. За статистикою коронавірусу в Україні 2 липня, в країні вже 45 887 випадків Covid-19. Добовий приріст склав 889 осіб.