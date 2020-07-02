Коронавирус в Киеве подтвержден у 104 человек.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

По состоянию на 2 июля 2020 в столице 5 242 случая инфицирования коронавирусом.

Заболели за сутки:

57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;

три девочки от трех месяцев до девяти лет и четыре мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы Киева госпитализированы 26 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За сутки вылечились 44 человека. Всего болезнь преодолели 1 642 киевлянина.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Дарницком районе – 18. В Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах по 15 человек.

Статистика коронавируса в Киеве говорит об ежедневном увеличении количества больных. 1 июля в столице был зафиксирован 101 случай.

Вчера в больницу госпитализировали девять человек, что на 15 пациентов меньше, чем 2 июля.

Также увеличилось и количество больных в целом. По статистике коронавируса в Украине 2 июля, в стране уже 45 887 случаев Covid-19. Суточный прирост составил 889 человек.