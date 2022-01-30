Деякі люди з тривалим Covid-19 можуть мати приховані пошкодження в легенях, які, ймовірно, є причиною виникнення в них задишки. Ці пошкодження є мікроскопічними, і їх не видно на КТ (комп’ютерній томографії) та рентгенівських знімках.

До такого висновку дійшли вчені з Великої Британії за підсумками невеликого пілотного дослідження.

У дослідженні взяла участь команда науковців із Оксфорда, Манчестера, Шеффілда та Кардіффа. До нього були залучені три групи людей:

• 11 осіб, які не потребували госпіталізації після зараження коронавірусом, проте протягом тривалого часу відчували задишку (як симптом тривалого Covid-19);

• 12 осіб, які були госпіталізовані, але не мали симптомів тривалого Covid-19;

• контрольна група з 13 здорових людей.

Вчені використали новий підхід, розроблений Університетом Шеффілда. Так, учасники дослідження вдихали газ ксенон під час МРТ (магнітно-резонансної томографії). Цей газ можна візуально прослідкувати під час сканування. Відтак, науковці змогли простежити, наскільки добре він потрапляє з легенів у кровотік.

Це контрастує з комп’ютерною томографією, яка показує лише структуру легень.

Дослідники виявили, що в більшості людей із тривалим Covid-19 переміщення газу було менш ефективним, ніж у здорових людей. Такі “значні порушення транспортування” газу з легень у кров спостерігалися навіть у випадках, коли якщо інші тести були в нормі.

Такі ж аномалії були виявлені в пацієнтів, яких госпіталізували з більш важким перебігом коронавірусу.

Дослідники дійшли висновку, що тривалу задишку після перенесеного захворювання на коронавірус можуть спричинити мікроскопічні ушкодження в структурі легень, які неможливо виявити за допомогою звичайних тестів.

– Зараз існують важливі питання, на які потрібно відповісти. Наприклад, скільки пацієнтів із тривалим Covid-19 матимуть аномальні результати сканування, значення виявленої нами аномалії, причина патології та її віддаленні наслідки. Як тільки ми зрозуміємо механізми, що викликають ці симптоми, у нас буде більше можливостей для розробки ефективніших методів лікування, – наголосив один із керівників дослідження, професор Фергус Глісон.

Для підтвердження результатів учені планують провести більш детальне дослідження із залученням до 400 учасників.