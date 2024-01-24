Науковці виявили, що новий антидепресант ансофаксин гідрохлорид може не лише лікувати ментальні порушення, а й посилювати імунну систему у боротьбі проти раку товстої кишки. Результати дослідження вчені оприлюднили у виданні Frontiers in Pharmacology.

Дія антидепресанту

Механізм дії препарату полягає у посиленні функції імунних клітин, які виявляють і знищують ракові клітини.

Тож експерименти на мишах свідчать про те, що ансофаксин може гальмувати ріст ракових клітин та покращувати роботу імунної системи у боротьбі з пухлинами.

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Крім того, ансофаксин гідрохлорид відрізняється від інших антидепресантів тим, що впливає не лише на серотонін, але й на норадреналін та дофамін, що регулюють настрій та емоції.

Адже ментальні порушення, зокрема депресія, можуть негативно впливати на імунну систему та збільшувати ризик розвитку раку та інших захворювань.

Нові перспективи

Вчені прогнозують, що новий антидепресант буде ефективним не лише для покращення стану психічного здоров’я, а й для лікування інших захворювань, наприклад, остеоартриту.

Джерело: Science Alert