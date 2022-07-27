Червоний Хрест України знову відкрив місцевий осередок в Гостомелі. Він надаватиме постраждалим допомогу.

Пункт Червоного Хреста Україна, що працював в Гостомелі до війни, було знищено та пограбовано російськими окупантами.

Тепер пункт знаходиться біля зупинки громадського транспорту, що дуже зручно. Приміщення надав благодійний фонд Перемога України, який став партнером організації.

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Насамперед допомогу отримуватимуть інваліди першої та другої групи, переселенці, багатодітні родини та люди, чиє житло було повністю зруйноване російськими загарбниками. За перші дні роботи за допомогою звернулось понад 1000 людей.

Гостомель опинився під окупацією з перших днів війни. Майже повністю місто було зруйноване окупантами.

Після деокупації Червоний Хрест одразу України спрямовував сили на допомогу містянам та населенню Гостомельської громади, доставляв гуманітарні вантажі з найнеобхіднішими речами, продуктами харчування, засобами гігієни, ліками тощо.

“- Нам дуже потрібно було приміщення. Дуже вдячні фонду Перемога України за те, що його надали, відремонтували, – розказала волонтер гостомельського осередку Червоного Хреста Марія Самолюк. – І волонтери наші допомагали. І ось ми відкрились! До нас будуть ходити люди, які потребують допомоги.

Завдяки благодійному фонду Перемога України відновили електро- та водопостачання, обладнали подвір’я, щоб було і волонтерам комфортно працювати, і людям, які приходять за допомогою.

– До нас звернулась голова Гостомельського Червоного Хреста Марія Самолюк, яка вже дуже багато років опікується Червоним Хрестом та допомагає людям, – Сергій Регеда, виконавчий директор БФ Перемога України. – Сказала, що у них немає приміщення та попросила допомогти. І ми, не вагаючись, включились та буквально за десять днів надали їм приміщення в такому гарному місці, куди зручно гостомельчанам добиратись з усіх районів.

До допомоги долучились місцеві забудовники, підприємці, які теж постраждали, їхні бізнеси постраждали, але все одно, вони не залишаються осторонь, а допомагають людям.

Сергій Регеда зазначив, що місцевий осередок дозволить оперативно реагувати на потреби постраждалого населення громади, забезпечувати людей найнеобхіднішим та надавати різні види допомоги від Червоного Хреста України, наприклад; психосоціальну підтримку, навчання навичкам надання першої допомоги, інформування з мінної небезпеки тощо.

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Фото: Ольга Сошенко