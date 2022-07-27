Красный Крест Украины снова открыл местную ячейку в Гостомеле. Он будет оказывать пострадавшим помощь.

Пункт Красного Креста Украина, работавший в Гостомеле до войны, был уничтожен и ограблен российскими оккупантами.

Теперь пункт находится у остановки общественного транспорта, что очень удобно. Помещение предоставил благотворительный фонд Победа Украины, ставший партнером организации.

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Прежде всего, помощь будут получать инвалиды первой и второй группы, переселенцы, многодетные семьи и люди, чье жилье было полностью разрушено российскими захватчиками. За первые дни работы за помощью обратилось более 1 тыс. человек.

Гостомель оказался под оккупацией с первых дней войны. Почти полностью город был разрушен оккупантами.

После деоккупации Красный Крест сразу Украины направлял силы на помощь горожанам и населению Гостомельской общины, доставлял гуманитарные грузы с необходимыми вещами, продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами и т.д.

– Нам очень нужно было помещение. Очень благодарны фонду Победа Украины за то, что его предоставили, отремонтировали, — рассказала волонтер гостомельского отделения Красного Креста Мария Самолюк. – И волонтеры наши помогали. И вот мы открылись! К нам будут ходить люди, нуждающиеся в помощи.

Благодаря благотворительному фонду Победа Украины восстановили электро- и водоснабжение, оборудовали двор, чтобы было и волонтерам комфортно работать, и людям, которые приходят за помощью.

— К нам обратилась председатель Гостомельского Красного Креста Мария Самолюк, которая уже очень много лет занимается Красным Крестом и помогает людям, — Сергей Регеда, исполнительный директор БФ Победа Украины. — Сказала, что у них нет помещения и попросила помочь. И мы, не колеблясь, включились и буквально через десять дней предоставили им помещение в таком хорошем месте, куда удобно гостомельчанам добираться из всех районов.

К помощи присоединились местные застройщики, предприниматели, тоже пострадавшие, их бизнесы пострадали, но все равно, они не остаются в стороне, а помогают людям.

Сергей Регеда отметил, что местное отделение позволит оперативно реагировать на нужды пострадавшего населения общины, обеспечивать людей самым необходимым и оказывать различные виды помощи от Красного Креста Украины, например; психосоциальную поддержку, обучение навыкам оказания первой помощи, информирование по минной опасности и т.д.

Фото: Ольга Сошенко