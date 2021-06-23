Пилок рослин може впливати на поширення коронавірусу. Про це заявили науковці з університету Нікосії (Кіпр).

Вони використали комп’ютерну модель, щоб показати, як рухається пилок верби. Вчені створили повну 3D-модель дерева, яка викидає 10 тис.частинок пилку під час слабкого вітру (близько 4 км/год), а також вивчили, як повітряний потік взаємодіє з нечисленним (11 осіб) і відносно численним (до 100 осіб) скупченням людей.

– Це включало тисячі листків дерев і частинок пилку, сотні стебел і реалістичне скупчення натовпу з близько 100 чоловік приблизно у 20 метрах від дерева, – зазначив науковець Таліб Дбук.

Дослідники з’ясували, що коли пилок дерев потрапляв на вітер та поширювався серед натовпу, деякі пилинки прикріплювались до частинок коронавірусу та несли їх далі.

Кожна пилинка може нести сотні частинок вірусу. Дерево може заповнювати кубічний метр повітря 1 500 такими зернами.

– У разі високої концентрації пилкових зерен в повітрі або під час цвітіння навесні соціальна дистанція у 2 метри не є мірою безпеки для людей на відкритому повітрі. Таким чином, органи державної влади повинні переглянути принципи соціального дистанціювання, – зазначили вчені.

Дані потрібно адаптувати під різні країни, адже вони можуть мати різну сезонність пилку. Науковці планують провести подальші дослідження того, як ця динаміка впливає на дихання людини в різних атмосферних умовах.

Раніше РНК віруси вже виявлялися на пилку, наприклад, в США в період цвітіння у низці штатів спостерігався вищий рівень коронавірусної інфекції протягом весняного сезону (березень-травень 2020 року).

Джерело: Physics of Fluids