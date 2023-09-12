Чи зможуть жінки-медики виїздити за кордон після 1 жовтня

З 1 жовтня жінки-медики та фармацевти обов’язково мають стати на військовий облік. Ті, хто вже колись ставав – оновити дані у ТЦК. Це не дорівнює мобілізації – наголошують у Збройних милах. Держава хоче розуміти, який медичний ресурс матиме у разі потреби.

– Переважно з мінно-вибуховими травмами, множинними ураженнями, звичайно, багато зусиль доводиться прикладати, щоб повернути їх до активності , – розповідає пані Мар’яна, завідувачка відділу нейрореабілітації в одній із комунальних київських лікарень.

Хоч спеціальність Мар’яни в тилу затребувана більша, вона розповідає, що завжди розуміла, що може бути мобілізована.

Зараз дивляться

– Я лікар, я військовозобовязана, ми завжди знали, яку спеціальність ми отримуємо, де будемо працювати і які наші обов’язки, – каже медикиня.

Мар’яна стала на військовий облік ще після закінчення університету. Пізніше дані до військкомату подавала лікарня, де вона працює.

– Ми подавали всіх: чоловіків і жінок, хто до нас приходив, у всіх був військовий квиток і всі ставали на військовий облік. Ми протягом семи днів їх подаємо до військкомату, крім того, раз на рік проходимо звірку, – каже Олександр Авраменко, заступник директора з організації лікувально-діагностичної роботи Київської міської клінічної лікарні № 18.

Але так робили не всі медзаклади, бо це було не обов’язковим.

З 1 жовтня стати на військовий облік або ж оновити його доведеться усім жінкам-медикам та фармацевтам.

Навчальні заклади повинні подати до центрів комплектування списки випускниць за два місяці до закінчення навчання, а медичні установи – співробітниць.

Ті, хто нині не працює – мусять самостійно занести документи до свого районного військкомату. Доведеться пройти і медкомісію.

– Звичайна медкомісія, яку проходять як чоловіки, так і жінки, просто в жінок до цього переліку лікарів додається ще гінеколог, – пояснює Володимир Фітьо, керівник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ.

Для Мар’яни з 1 жовтня нічого не зміниться. Кілька днів тому вона відмічалася у військкоматі. Торік проходила медкомісію. Єдине, що непокоїть жінку: чи зможе виїжджати за кордон, бо прочитала в мережі, що ні.

– Мій син є неповнолітнім, він навчається за кордоном, і я виїжджаю до нього за потреби, коли потрібно оформлювати документи або він хворіє чи ще щось, на короткий термін мене відпускає адміністрація, – розповідає Мар’яна Бровченко.

Те, що жінкам медикам, які стануть на облік, можуть заборонити виїзд за кордон, журналістам видання РБК-Україна заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський.

– Якщо вони будуть стояти на обліку, то набувають статусу військовозобов’язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, – казав Федір Веніславський.

У Держприкордонслужбі це спростовують. Кажуть, жодних обмежень для жінок, які стоять на обліку, немає і не планується з 1 жовтня. Вони існують лише для тих, хто вже служить.

– Перебування на військовому обліку жінок – це не обмеження їх виїзду за кордон. Коли жінка в межах мобілізації або за військовою службою за контрактом вже є як віськовослужбовець, то, звісно, їй, щоб виїхати за кордон, необхідно взяти дозвіл у свого керівника, – зазначив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Нині Україну захищають понад 60 тис. жінок. У Збройних силах кажуть, що жодну з них не мобілізували примусово.

Підтверджує це нам і Віка – військова-доброволець.

– В мене не стояло вибору, чи залишатися десь осторонь, чи долучитися до Збройних сил і бути причетною до нашої перемоги, – розповідає Віка, бойовий медик 214 окремого спеціального батальйону.

Жінка рятує життя захисників на Бахмутському напрямку. Каже, шо не пошкодувала про свій вибір жодного разу. Хоч не приховує, буває страшно.

– Я борюся зі страхом тим, що беру на себе відповідальність за життя людини, і коли ми вже вивозимо людину, пораненого із гарячих точок, мені не страшно, бо в мене є ось це розуміння, що життя цієї людини залежить від того, наскільки я відповідальна, – ділиться Віка.

У Збройний силах переконують, що дефіциту медиків нині немає. Тож роздавати повістки лікаркам чи медсестрам не планують. Постановка на облік не дорівнює мобілізації.

– Це виконання норми закону для того, щоб ми розуміли: який ресурс цієї категорії є у державі. Звичайно, що цю категорію можуть за потреби мобілізувати, але це лише за потреби! Нині браку медиків немає, – розповідає Володимир Фітьо.

Відстрочку від мобілізації точно матиме вагітна жінка, у декреті. Також та, яка має 3-х неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю. Ще мама, що самостійно виховує дитину, або жінка, чоловік якої вже служить.

До військкомату варто прийти усім. Тим медикам та фармацевтам, хто не стане на облік після 1 жовтня, загрожує штраф – до 1 700 грн.