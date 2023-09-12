Смогут ли женщины-медики выезжать за границу после 1 октября

С 1 октября женщины-медики и фармацевты обязательно должны стать на воинский учет. Те, кто уже когда-то становился — обновить данные в ТЦК. Это не равно мобилизации — отмечают в Вооруженных силах. Государство хочет понимать, какой медицинский ресурс будет иметь в случае необходимости.

— Преимущественно с минно-взрывными травмами, множественными поражениями, конечно, много усилий приходится прикладывать, чтобы вернуть их к активности, — рассказывает Марьяна, заведующая отделом нейрореабилитации в одной из коммунальных киевских больниц.

Хотя специальность Марьяны в тылу востребована больше, она рассказывает, что всегда понимала, что может быть мобилизована.

Сейчас смотрят

— Я врач, я военнообязанная, мы всегда знали, какую специальность мы получаем, где будем работать и какие наши обязанности, — говорит медик.

Марьяна стала на воинский учет еще после окончания университета. Позже данные в военкомат подавала больница, где она работает.

— Мы подавали всех: мужчин и женщин, кто к нам приходил, у всех был военный билет и все становились на воинский учет. Мы в течение семи дней их подаем в военкомат, кроме того, раз в год мы проходим сверку, — говорит Александр Авраменко, заместитель директора по организации лечебно-диагностической работы Киевской городской клинической больницы № 18.

Но так делали не все медучреждения, потому что это было не обязательным.

С 1 октября стать на воинский учет или обновить его придется всем женщинам-медикам и фармацевтам.

Учебные заведения должны подать в центры комплектования списки выпускниц за два месяца до окончания обучения, а медицинские учреждения — сотрудниц.

Те, кто сейчас не работает, должны самостоятельно занести документы в свой районный военкомат. Придется пройти и медкомиссию.

— Обычная медкомиссия, которую проходят как мужчины, так и женщины, просто у женщин к этому перечню врачей добавляется еще гинеколог, — объясняет Владимир Фитьо, руководитель пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ.

Для Марьяны с 1 октября ничего не изменится. Несколько дней назад она отмечалась в военкомате. В прошлом году проходила медкомиссию. Единственное, что беспокоит женщину: сможет ли выезжать за границу, потому что прочитала в сети, что нет.

— Мой сын несовершеннолетний, он учится за границей, и я выезжаю к нему при необходимости, когда нужно оформлять документы или он болеет или еще что-то, на короткий срок меня отпускает администрация, — рассказывает Марьяна Бровченко.

То, что женщинам медикам, которые станут на учет, могут запретить выезд за границу, журналистам издания РБК-Украина заявил представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

— Если они будут стоять на учете, то приобретают статус военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд — тогда да, они смогут поехать. Если нет — тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда, — говорил Федор Вениславский.

В Госпогранслужбе это опровергают. Говорят, никаких ограничений для женщин, которые стоят на учете, нет и не планируется с 1 октября. Они существуют только для тех, кто уже служит.

— Пребывание на воинском учете женщин — это не ограничение их выезда за границу. Когда женщина в рамках мобилизации или по военной службе по контракту уже как военнослужащий, то, конечно, ей, чтобы выехать за границу, необходимо взять разрешение у своего руководителя, — отметил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

Сейчас Украину защищают более 60 тыс. женщин. В Вооруженных силах говорят, что ни одну из них не мобилизовали принудительно.

Подтверждает это нам и Вика — военная-доброволец.

— У меня не стояло выбора, оставаться где-то в стороне или присоединиться к Вооруженным силам и быть причастной к нашей победе, — рассказывает Вика, боевой медик 214 отдельного специального батальона.

Женщина спасает жизни защитников на Бахмутском направлении. Говорит, что не пожалела о своем выборе ни разу. Хотя не скрывает, бывает страшно.

— Я борюсь со страхом тем, что беру на себя ответственность за жизнь человека, и когда мы уже вывозим человека раненого из горячих точек, мне не страшно, потому что у меня есть вот это понимание, что жизнь этого человека зависит от того, насколько я ответственна, — делится Вика.

В Вооруженных силах убеждают, что дефицита медиков сейчас нет. Поэтому раздавать повестки врачам или медсестрам не планируют. Постановка на учет не равна мобилизации.

— Это выполнение нормы закона для того, чтобы мы понимали: какой ресурс данной категории есть в государстве. Конечно, эту категорию могут при необходимости мобилизовать, но это только при необходимости! В настоящее время нехватки медиков нет, — рассказывает Владимир Фитьо.

Отсрочку от мобилизации точно будет иметь беременная женщина, в декрете. Также та, которая имеет 3-х несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью. Еще мама, которая самостоятельно воспитывает ребенка, или женщина, муж которой уже служит.

В военкомат следует прийти всем. Тем медикам и фармацевтам, кто не станет на учет после 1 октября, грозит штраф — до 1 700 грн.