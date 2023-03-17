Середній час прибуття швидкої в українських обласних центрах – 20 хв, а смерть від раптової зупинки серця може настати за 5 хв. Масивна кровотеча може вбити за 3 хв, а за статистикою North American Rescue, 35% всіх догоспітальних травматичних смертей спричинені саме кровотечею.

Єдиний спосіб дати постраждалому шанс вижити – надати якісну першу допомогу до прибуття медиків. Саме дії кожного з нас є єдиним шансом врятувати життя в екстреній ситуації.

25 березня в столиці відбудеться масштабний майстер-клас з надання першої допомоги.

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Команди Перша допомога та спецпідготовка FAST та Української мережі офісних просторів Creative States запрошують на благодійний захід Art of LifeSaving. Безпека в дії. Це безкоштовний майстер-клас з навичок першої допомоги. Доєднатися та навчитися рятувати життя може кожен.

В межах майстер-класу Art of Lifesaving. Безпека в дії навчатимуться одразу кілька груп. Навчання складатиметься з трьох 30-хвилинних блоків, на яких команда FAST навчить основам першої допомоги, зокрема як зупинити кровотечу за допомогою прямого тиску, тампонування, накладання джгута-турнікета, як перевести постраждалого в безпечне положення та інші життєво необхідні техніки безпеки.

Дата та час майстер-класу (загалом): 25 березня з 10:00 до 18:00.

Тривалість навчання: близько 2 год.

Локація: Creative State of Arsenal (A-Station, вул. Князів Острозьких, 8, Київ)

Максимальна кількість учасників в групі: 22 людини.

Участь безкоштовна. Для участі зареєструйтесь та оберіть часовий слот.

Нагадаємо, це вже другий спільний захід FAST та Creative States. Перший такий майстер-клас відбувся 20 лютого 2022 року – на ньому понад 700 людей навчились зупиняти масивну кровотечу.

Перша допомога і спецпідготовка FAST — сертифікована компанія, заснована в 2014 році, яка запроваджує інновації, проводить тренінги та надає послуги консалтингу в галузі першої допомоги, протипожежної та виробничої безпеки та поставки обладнання для порятунку життя людей.