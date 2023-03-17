Среднее время прибытия скорой в украинских областных центрах — 20 мин., а смерть от внезапной остановки сердца может наступить через 5 мин. Массивное кровотечение может убить за 3 мин., а по статистике North American Rescue, 35% всех догоспитальных травматических смертей вызваны именно кровотечением.

Единственный способ дать пострадавшему шанс выжить – оказать качественную первую помощь до прибытия медиков. Именно действия каждого из нас — единственный шанс спасти жизнь в экстренной ситуации.

25 марта в столице состоится масштабный мастер-класс по оказанию первой помощи.

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Команды Первая помощь и спецподготовка FAST и Украинской сети офисных пространств Creative States приглашают на благотворительное мероприятие Art of LifeSaving. Безопасность в действии. Это бесплатный мастер-класс по навыкам первой помощи. Присоединиться и научиться спасать жизнь может каждый.

В рамках мастер-класса Art of Lifesaving. Безопасность в действии будут учиться сразу в несколько групп. Обучение включает три 30-минутных блока, на которых команда FAST научит основам первой помощи, в том числе как остановить кровотечение посредством прямого давления, тампонирования, наложения жгута-турникета, как перевести пострадавшего в безопасное положение и другие жизненно необходимые техники безопасности.

Дата и время мастер-класса (в целом): 25 марта с 10:00 до 18:00.

Продолжительность обучения: около 2 ч.

Локация: Creative State of Arsenal (A-Station, ул. Князов Острожских, 8, Киев)

Максимальное количество участников в группе: 22 человека.

Участие бесплатное. Для участия зарегистрируйтесь и выберите часовой слот.

Напомним, это уже второе совместное мероприятие FAST и Creative States. Первый такой мастер-класс состоялся 20 февраля 2022 года – на нем более 700 человек научились останавливать массивное кровотечение.

Первая помощь и спецподготовка FAST — сертифицированная компания, основанная в 2014 году, которая вводит инновации, проводит тренинги и предоставляет услуги консалтинга в области первой помощи, противопожарной и производственной безопасности и поставки оборудования для спасения жизни людей.