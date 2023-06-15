В Україні розпочала діяти Національна програма з упровадження цифрової технології діагностики раку.

Виявлення онкологічних захворювань з допомогою цифрових технологій сучасного рівня вже багато років є стандартом в медицині країн Європи, а також в Ізраїлі, Великій Британії та США. Тепер до цього переліку країн доєднається Україна.

Програма допоможе виявити злоякісні утворення на ранній стадії та поставити точний діагноз удвічі швидше. Це рятуватиме тисячі життів щороку та полегшить страждання пацієнтів в очікуванні діагнозу.

Упровадження унікальної для України медичної технології цифрового сканування забезпечить зберігання та обробку гістологічних препаратів, створення інфраструктури, цифрових сховищ та національної бібліотеки знімків для підвищення кваліфікації лікарів-патологів, а також встановлення понад 100 цифрових сканерів в медзакладах та лабораторіях по всій Україні.

Програма була ініційована командою медиків на чолі з Тиграном Амаляном – українським лікарем, медичним експертом та меценатом, на рахунку якого впровадження в Україні десятків новітніх технологій, включаючи технології для безкровних ЛОР-операцій, протезування аортального клапана без розрізу грудної клітини та зупинки серця, а також нейронавігаційних систем для операцій на головному мозку.

– Саме використання цифрового сканера може кардинально покращити ситуацію з діагностикою та лікуванням онкологічних захворювань, – каже Тигран Амалян.

За його словами, пацієнти зможуть тепер проконсультуватися з іншими фахівцями з будь-якої точки світу, просто передавши посилання на файл. Крім того, сканер дає можливість використовувати бази даних цифрових знімків в науково-дослідницькій роботі для діагностики і, відповідно, правильного лікування нетипових захворювань.

Патологи зможуть використовувати нейромережі або штучний інтелект.

Перший цифровий сканер вже прямує до України. Апарат буде встановлено в одній зі столичних гістологічних лабораторій, де зараз проводитиметься найбільша кількість усіх онкодосліджень та працюють провідні патологи країни.

Бюджет Національної програми з впровадження цифрової технології діагностики раку складає понад 7 500 000 грн, тож Міжнародний фонд медичних інновацій, що є частиною команди програми, започаткував збір на підтримку ініціативи. Перші 300 тисяч вже зібрали на благодійному вечорі.