Провідні онкологи попереджають, що світ має терміново підготуватися до глобального “цунамі” мільйонів літніх хворих на рак, інакше системи охорони здоров’я не зможуть впоратися.

Як заявили експерти Американського товариства клінічної онкології (ASCO), зі збільшенням очікуваної тривалості життя і швидким зростанням кількості літніх людей збільшення кількості літніх пацієнтів з раком, яке наближається, вже стало серйозною проблемою громадської охорони здоров’я.

– Онкологічні центри повинні готуватися до срібного онкологічного цунамі, – додали експерти.

Літній вік є загальновизнаним фактором ризику розвитку раку, але важливість включення специфічних оцінок літніх людей у діагностику раку, догляд і лікування недооцінювалася протягом багатьох років.

– Ми знаємо, що рак – це хвороба, пов’язана зі старінням, і існує низка біологічних механізмів, що пояснюють це, – сказав фахівець у галузі геріатричної онкології Ендрю Чепмен.

За його словами, літні пацієнти часто віддають перевагу збереженню незалежності, а не пошуку лікування.

Головний медичний директор і виконавчий віце-президент ASCO Джулі Гралоу заявила, що системи охорони здоров’я повинні діяти негайно, щоб уникнути перевантажень через різке зростання кількості літніх хворих на рак.

За її словами, до 2040 року очікується, що глобальний тягар зросте до 27,5 млн нових випадків раку і 16,3 млн смертей від раку просто через старіння населення.

За оцінками Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC), у 2018 році в усьому світі було зареєстровано 17 млн нових випадків раку і 9,5 млн смертей від раку

Національний інститут раку в США прогнозує, що до 2040 року майже три чверті (73%) людей, які живуть із раком, будуть старшими за 65 років.