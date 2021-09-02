Україна додатково отримає $12,8 млн для боротьби з Covid-19 від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обговорив з USAID деталі зазначеної допомоги та всі інші проекти, що фінансуються в Україні, а також ті проекти, про які йшлося на зустрічі з представниками вищого керівництва Агентства США з міжнародного розвитку у Вашингтоні.

Вони обговорили питання підвищення рівня вакцинації від коронавірусу, основні причини відмови від вакцинації та бачення міністерства щодо нових комунікаційних кампаній з прискорення темпів вакцинації, особливо серед груп ризику.

За результатами зустрічі досягли угоди про негайне ініціювання розширеної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для посилення кампанії вакцинації проти Covid-19 та продовження партнерства США з метою збільшення можливостей медичних закупівель та подальшого розвитку системи охорони здоров’я України.

Також Україна отримає інноваційні лікарські засоби від коронавірусу в рамках співпраці з урядом США. Найближчим часом вони надійдуть у якості гуманітарної допомоги, еквівалент якої становить $20 млн. Ліки розвезуть до регіонів силами благодійних фондів.